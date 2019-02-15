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Adana’da HDP’lilerin yürüyüşüne izin verilmedi

Halkların Demokratik Partisi (HDP) Adana İl Teşkilatının, İnönü Parkı’na gerçekleştirecekleri yürüyüş ve burada yapacakları basın açıklamasına güvenlik gerekçesiyle izin verilmedi.

15 Şubat 2019 Cuma 16:03
Adana’da HDP’lilerin yürüyüşüne izin verilmedi

Halkların Demokratik Partisi (HDP) Adana İl Teşkilatının, İnönü Parkı’na gerçekleştirecekleri yürüyüş ve burada yapacakları basın açıklamasına güvenlik gerekçesiyle izin verilmedi.


HDP Adana İl Teşkilatı, 3 aydır açlık grevinde olan HDP Hakkari Milletvekili Leyla Güven’e destek olmak amacıyla basın açıklaması yapmak için toplandı. Cemal Gürsel Caddesi’nde bulunan Adana İl Başkanlığı binasından yaklaşık 500 metre uzaklıktaki İnönü Parkı’na yürümek isteyen aralarında Adana Milletvekili Tülay Hatimoğulları’nın da bulunduğu HDP’liler, polis engeliyle karşılaştı.


HDP Adana İl Binası önü ve çevresini ablukaya alan polis ekipleri, valilik karağı gereği grubun yürüyüş yapmasına izin vermeyeceklerini bildirmesi üzerine HDP Adana Milletvekili Tülay Hatimoğulları, polisle bir süre tartıştı. Hatimoğulları’nın ısrarı üzerine polis, "Valilik tarafından yürüyüş ve basın açıklamasına izin verilmedi. İl binası önünde de yapamazsınız. 10 metre arkanızda il binanıza girerek, açıklamanızı yapabilirsiniz" diye karşılık verdi.


Polisin yürüyüşe izin vermemesi üzerine basın açıklaması HDP Adana İl Binasında gerçekleştirildi.

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Haber Tarihi: 15 Şubat 2019 Cuma 16:03
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