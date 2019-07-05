0553 313 94 23

Adana'da hafif ticari araç motosikletle çarpıştı: 1 ölü

05 Temmuz 2019 Cuma 04:19
Adana'da hafif ticari araç motosikletle çarpıştı: 1 ölü

ADANA (AA) - Adana'da hafif ticari araçla çarpışan motosikletin sürücüsü öldü.

Alınan bilgiye göre, F.Ç. idaresindeki 80 LC 967 plakalı hafif ticari araç, Öğretmenler Bulvarı ile Kıyıboyu Caddesi'nin kesiştiği noktada, Atilla Gezici'nin kullandığı 01 EPC 34 plakalı motosikletle çarpıştı.

Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri, Gezici'nin öldüğünü tespit etti. Kolundan hafif yaralanan F.Ç'nin tedavisi ise ambulansta yapıldı.

Kazanın ardından olay yerine sevk edilen polis ekipleri, sürücü F.Ç'yi gözaltına aldı.

Kaza nedeniyle bir süre kontrollü olarak sağlanan trafik akışı, araçların kaldırılmasının ardından normale döndü.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 05 Temmuz 2019 Cuma 04:19
  1. Adana
  2. trafik kazası

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    California’da 6.4 büyüklüğünde deprem
    1. California’da 6.4 büyüklüğünde deprem
    2. Adana'da hafif ticari araç..
    3. Ankara’da uyuşturucu kullanan..
    4. Avcılar'da akaryakıt yüklü tanker..
    5. Mısır Libya'da Hafter'i destekliyor
    6. Başkent’te otomobil köprüden uçtu: 1..
    7. Adana'da hırsızlık iddiası
    8. Başkentte otomobil köprüden düştü: 1..
    9. Suudi Arabistan Cazan'da SİHA düşürdü
    10. ABD'de Bağımsızlık Günü kutlamalarına..
    11. Avcılar’da devrilen yakıt tankerinin..
    12. Hande Yener Bursa'da konser verdi
    13. İran Dışişleri Bakanı Zarif New York..
    14. GÜNDEM ÖZETİNE EK
    15. Libya'da UMH'ye bağlı bir keşif..
    16. Cami’ye hırsızlığa giren 2 kişi..
    17. İstanbul'daki 2 bin 62 polise şark..
    18. Saddam'a idam hükmü veren yargıç öldü
    19. Büyük kriz! İki ülke diplomatik..
    20. Emniyet teşkilatında atamalar...
    21. Türk Kızılay 50. yılını kutlayan..
    22. Savunma Sanayi Başkanı İsmail Demir S-..
    23. Otomobil orta refüje çarparak takla..
    24. Somali, Gine ile diplomatik ilişkisini..
    25. İlker Başbuğ'dan dikkat çeken S-400..
    26. Putin tüm dünyanın önünde açıkladı! O..
    27. Manisa'da ev yangını
    28. Patlayan klima evde yangın çıkardı: 3..
    29. Yolda bulunarak hastaneye getirilen..
    30. Eski Genelkurmay Başkanı Başbuğ:..
    Emin Pazarcı: Peki CHP'lilerin bu sorusuna HDP'liler ne cevap verecek?
    Emin Pazarcı: Peki CHP'lilerin bu sorusuna HDP'liler ne cevap verecek?
    AK Parti'de hareketli saatler! Erdoğan vekilleri topladı
    AK Parti'de hareketli saatler! Erdoğan vekilleri topladı
    Gizli flörtte çatlak büyüyor: AK Parti-MHP blokuna oy vermememiz onlara yaradı
    Gizli flörtte çatlak büyüyor: AK Parti-MHP blokuna oy vermememiz onlara yaradı
    ABD savaş uçakları kendi ülkesini bombaladı!
    ABD savaş uçakları kendi ülkesini bombaladı!
    Meral Akşener talimat verdi! İYİ Parti küçülüyor
    Meral Akşener talimat verdi! İYİ Parti küçülüyor

    Günün Karikatürü

    5 Temmuz 2019
    Alman İstihbaratı'nın raporunda dikkat çeken Saadet Partisi detayı
    Alman İstihbaratı'nın raporunda dikkat çeken Saadet Partisi detayı
    Japonya'dan Türkiye'ye teklif: Böyle bir olayda birlikte olabilir miyiz?
    Japonya'dan Türkiye'ye teklif: Böyle bir olayda birlikte olabilir miyiz?