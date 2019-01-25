Adana'da güreşirken fenalaşarak ölen çocuk
İlköğretim okulu 4. sınıf öğrencisinin cenazesi, otopsi işleminin ardından yakınlarına teslim edildi25 Ocak 2019 Cuma 14:41
ADANA (AA) - Adana'nın Tufanbeyli ilçesinde dün arkadaşıyla güreşirken fenalaşarak yaşamını yitiren 10 yaşındaki çocuğun cenazesi, otopsi işleminin ardından yakınları tarafından teslim alındı.
Tufanbeyli Gençlik Merkezi'nin düzenlediği kurs kapsamında arkadaşıyla güreşirken rahatsızlanarak yere düşen ve hastaneye götürüldüğü sırada hayatını kaybeden Cumhuriyet İlköğretim Okulu 4. sınıf öğrencisi Musa Sayın'ın Adana Adli Tıp Kurumundaki otopsi işlemi tamamlandı.
Amcası Halil Sayın ve yakınlarına teslim edilen cenaze, Tufanbeyli ilçesine götürüldü.
10 yaşındaki çocuğun naaşının ilçede toprağa verileceği öğrenildi.
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