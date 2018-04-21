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Adana'da görülmemiş fuhuş rezaleti

Adana’da ağlarına düşürdükleri kadınlara fuhuş yaptırdıkları iddiasıyla tutuklanan 9 kişinin, "Kadını bulan bin lira alır, her fuhuştan yüzde 50 pay alır, gerisi aracılık yapana kalır," diye 1 ya da 2 yıllık sözleşme imzalattıkları öğrenildi.

21 Nisan 2018 Cumartesi 13:53
Adana'da görülmemiş fuhuş rezaleti

Adana Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Ahlak Büro Amirliği ekipleri ekipleri 17 Nisan'da kimsesiz ve yardıma muhtaç kadınlara zorla fuhuş yaptıran, fuhşa aracılık ve yer temininde bulunduğu öne sürülen kişilerin evlerine şafak vakti baskın yaptı. Bazı evlere özel harekat polisiyle giren polis 9 erkeği gözaltına aldı. Zanlıların 23 kadına zorla fuhuş yaptırdığı saptandı. Kadınlarda emniyete getirilerek ifadeleri alındı.

Emniyet Müdürlüğü'ne götürülen zanlılar Ali K. (34), Muhittin B. (45), Hüsnü Ö. (31), Hıdır A. (49), Harun Ö.(31), Yaşar Y. (57), Erol A. (36), Mehmet K. (50) ve İkbal K. (50) ise ifadelerinin ardından adliyeye sevk edildi. Suçlamaları kabul etmeyip teknik takipteki konuşmalarında 'kadın ayarlayalım' diyen zanlıların şaka yaptıklarını söylediği öğrenildi. Zanlılar çıkarıldıkları nöbetçi mahkeme tarafından tutuklandı.

'BİZE SÖZLEŞME İMZALATTILAR'

23 mağdur ise zanlıların kendilerine ne yaptığını tek tek anlattığı ortaya çıktı. Çoğunun okuma-yazması bile olmayan kadınların, zanlıların kendilerini bir şekilde bularak 'İsterseniz size para kazandırırım, kalacak yer ve yemek veririm' diyerek kandırıp daha sonra da fuhuş yaptırdığı belirlendi. Ayrıca kadınların verdiği ifadede zanlıların Adana ve çevre ilçelerdeki kimsesiz ve yardıma muhtaç kadınları bulup otoyol ve parkta fuhuş yaptıracak kişiye getirdiği, bundan dolayı bin lira para aldığı, ayrıca her fuhuştan yüzde 50 pay aldığı belirlendi. Kadınların ayrıca fuhuşyaptıran kişinin sözleşme hazırladığı ve bunu de kendilerine imzalattığını söylediği öğrenildi. Bu sözleşmede 'Kadını bulan bin lira para alır. Her fuhuştan yüzde 50 pay alır. Geriye kalan yüzde 50'yi ise aracılık eden alır. Kadınlar güzel giyinip bakımlı olmalı' yazdığı öğrenildi.

İHA

Haber Tarihi: 21 Nisan 2018 Cumartesi 13:53
  1. Adana Emniyet Müdürlüğü
  2. fuhuş operasyonu

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