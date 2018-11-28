THY- Banjul
0553 313 94 23

Adana'da göl suyunun çekildiği alanda ceset bulunması

Seyhan Baraj Gölü suyunun çekildiği alanda bulunan erkek cesedinin kimliği belirlendi

28 Kasım 2018 Çarşamba 11:19
Adana'da göl suyunun çekildiği alanda ceset bulunması

ADANA (AA) - Adana'da baraj gölü suyunun çekildiği alanda bulunan erkek cesedinin kayıp alzaymır hastasına ait olduğu tespit edildi.

Merkez Çukurova ilçesi Belediyeevleri Mahallesi'nde Seyhan Baraj Gölü suyunun çekildiği bölgede dün balçığa saplanmış olarak bulunan erkek cesedinin, 6 gündür kayıp olarak aranan Mustafa Nail Kıraç'a (79) ait olduğu belirlendi.

Adana Adli Tıp Kurumunda ailesi tarafından teşhis edilen Kıraç'ın cenazesi, yapılan otopsinin ardından yakınlarına teslim edildi.

Bahçeşehir Mahallesi'ndeki evinden 22 Kasım'da çıktıktan sonra bir daha haber alınamayan alzaymır hastası Kıraç'ın, gölün su çekilmiş bölümünde yürürken balçığa saplandığının tahmin edildiği öğrenildi.

Haber Tarihi: 28 Kasım 2018 Çarşamba 11:19
  1. Adana
  2. ceset
  3. göl

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Ali Türkşen İYİ Parti'den neden istifa etti?
    1. Ali Türkşen İYİ Parti'den neden istifa..
    2. İYİ Parti kurucu üyesi istifa etti
    3. 3600 ek gösterge 7 Aralık'ta masaya..
    4. Batı’yı, beslediği teröristler vuruyor
    5. 40 jet Rusya'ya karşı havalandı!..
    6. Doktor da şaşırdı! Karın ağrısıyla..
    7. Bakanlık çalışanları FETÖ'den..
    8. Ankara'da fuhuş operasyonu: 17 gözaltı
    9. TGC yandaşlarını ödüle boğdu
    10. Bakan Gül açıkladı: 35 bin hükümlü..
    11. CHP Aziz Kocaoğlu'nun üstünü çizdi!
    12. Mehmetçik'i şehit eden terörist..
    13. İsrailli Tom'un hayali Selda Bağcan'a..
    14. "Dünya Kupası'nda olacağımıza..
    15. Voleyboldan disk atmaya geçti, beş..
    16. Cezaevi sakinleri özel çocuklar için..
    17. Beşiktaş Kadın Basketbol Takımı,..
    18. Hakkari'de PKK'ya ait silah ve..
    19. 2019 asgari ücret ne kadar olacak?
    20. Darbe sanığının "duruşmayı uzatma"..
    Dolar neden 5 TL'nin altına inmiyor? İşte sebebi...
    Dolar neden 5 TL'nin altına inmiyor? İşte sebebi...
    Melih Gökçek'ten dikkat çeken Özhaseki paylaşımı!
    Melih Gökçek'ten dikkat çeken Özhaseki paylaşımı!
    Dev market zincirinde büyük vurgun! Ürünleri depodan alıp...
    Dev market zincirinde büyük vurgun! Ürünleri depodan alıp...
    AK Parti belediye başkan adayları kimler oldu? AK Parti yerel seçim adayları
    AK Parti belediye başkan adayları kimler oldu? AK Parti yerel seçim adayları
    AK Parti belediye başkan adayları son dakika kim oldu?
    AK Parti belediye başkan adayları son dakika kim oldu?

    Günün Karikatürü

    28 Kasım 2018
    İslam'a karşı FETÖ-Alman operasyonu!
    İslam'a karşı FETÖ-Alman operasyonu!
    Prens Selman görüşmek istedi, Erdoğan bakın ne cevap verdi
    Prens Selman görüşmek istedi, Erdoğan bakın ne cevap verdi