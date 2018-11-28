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Adana'da göl suyunun çekildiği alanda ceset bulunması

Seyhan Baraj Gölü suyunun çekildiği alanda bulunan erkek cesedinin kimliği belirlendi

28 Kasım 2018 Çarşamba 11:19
Adana'da göl suyunun çekildiği alanda ceset bulunması

Adana'da baraj gölü suyunun çekildiği alanda bulunan erkek cesedinin kayıp alzaymır hastasına ait olduğu tespit edildi.

Merkez Çukurova ilçesi Belediyeevleri Mahallesi'nde Seyhan Baraj Gölü suyunun çekildiği bölgede dün balçığa saplanmış olarak bulunan erkek cesedinin, 6 gündür kayıp olarak aranan Mustafa Nail Kıraç'a (79) ait olduğu belirlendi.

 

Adana Adli Tıp Kurumunda ailesi tarafından teşhis edilen Kıraç'ın cenazesi, yapılan otopsinin ardından yakınlarına teslim edildi.

Bahçeşehir Mahallesi'ndeki evinden 22 Kasım'da çıktıktan sonra bir daha haber alınamayan alzaymır hastası Kıraç'ın, gölün su çekilmiş bölümünde yürürken balçığa saplandığının tahmin edildiği öğrenildi.

Haber Tarihi: 28 Kasım 2018 Çarşamba 11:19
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