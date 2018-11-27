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Adana'da göl suyunun çekildiği alanda ceset bulundu

Seyhan Baraj Gölü suyunun çekildiği alanda bulanan erkek cesedi otopsi için morga kaldırıldı

27 Kasım 2018 Salı 15:17
Adana'da göl suyunun çekildiği alanda ceset bulundu

ADANA (AA) - Adana'da baraj gölü suyunun çekildiği alanda erkek cesedi bulundu.

Merkez Çukurova ilçesi Belediyeevleri Mahallesi'nde Seyhan Baraj Gölü suyunun çekildiği bölgede balçığa saplanmış erkek cesediyle karşılaşan amatör balıkçı Timuçin Yıldırım, durumu polise bildirdi.

Bunun üzerine polis ekipleri bölgeye giderek incelemede bulundu.

Dizine kadar balçığa saplanmış olan ceset, Adana Büyükşehir Belediyesi Can-Kur ekipleri tarafından bulunduğu yerden çıkartıldı.

Otopsi işlemleri için Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırılan cesedin kimliği henüz tespit edilemedi.

Timuçin Yıldırım, yaptığı açıklamada, balık tutmak için bölgede bulunduğunu belirterek, yürüdüğü sırada cesetle karşılaştığını ve durumu polise bildirdiğini kaydetti.

Haber Tarihi: 27 Kasım 2018 Salı 15:17
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