Adana'da genç kızın ölü bulunması Kozan ilçesinde kızının pompalı tüfekle öldürülmüş bulunmasıyla ilgili gözaltına alınan baba adliyeye sevk edildi

ADANA (AA) - Adana'nın Kozan ilçesinde 18 yaşındaki kızının pompalı tüfekle öldürülmüş bulunmasıyla ilgili gözaltına alınan baba adliyeye sevk edildi. Dün Tavşantepe Mahallesi Hasan Sehlikoğlu Caddesi'ndeki evde Tuğçe T'nin (18) pompalı tüfekle öldürülmüş olarak bulunduğu sırada diğer odada baygın halde yatan baba K.T. hastanedeki tedavisinin ardından gözaltına alındı. İlaç içerek intihar girişiminde bulunduğu iddia edilen K.T'nin, emniyetteki ifadesinde kızını, erkeklerle gezdiği için öldürdüğünü öne sürdüğü öğrenildi. Şüpheli baba, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. - Olay Kozan İlçe Emniyet Müdürlüğünü arayan bir kişi, babasının kardeşini öldürmüş olabileceği ihbarında bulunmuştu. İhbar üzerine Tavşantepe Mahallesi Hasan Sehlikoğlu Caddesi'ndeki eve giden ekipler, Tuğçe T'yi odasında pompalı tüfekle öldürülmüş bulmuştu. Diğer odada hareketsiz yatan baba K.T. ise Kozan Devlet Hastanesine kaldırılmıştı.



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