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Adana'da geçen yıl internetten en çok şampuan alındı

n11.com verilerine göre, Adana'da yaşayanlar 2018'de en çok saç bakım ürünleri ve şampuan satın aldı

23 Ocak 2019 Çarşamba 16:31
Adana'da geçen yıl internetten en çok şampuan alındı

İSTANBUL (AA) - e-ticaret sitesi n11.com'un verilerine göre, Adana'da geçen yıl internetten en çok saç bakım ürünleri ve şampuan satın alındı.

n11.com’un 2018 satış rakamları incelemelerine göre, Adana’da yıl boyunca en çok kozmetik kategorisinde online alışveriş yapıldı.

Kozmetik ürünlerini, sırasıyla cep telefonu aksesuarları, kitap, müzik ve film ürünleri, anne-bebek kategorisi ürünleri ve spor ürünleri takip etti.


- Saç bakımı ürünleri ilk sırada


Adana’da online alışveriş trendlerini araştıran n11.com'un verilerine göre, kozmetik kategorisinin yıldızı saç bakım ürünleri ve şampuan oldu.

Saç bakımına ve temizliğine büyük önem veren Adanalıların kozmetik kategorisinde en çok satın aldığı diğer ürünler ise yüz bakımı, ağız ve diş bakımı ürünleri, erkek parfümü, saç boyası ve vücut bakımı ürünleri şeklinde sıralandı.

2018 yılı boyunca Adanalıların online alışverişte tercihi kozmetik kategorisinden sonra cep telefonu aksesuarları oldu. Elektronik kategorisinde en çok rağbet gören ürün, her model ve markaya uygun rengarenk cep telefonu kılıfları oldu.

- Eğitim-ders kitapları satışı yüzde 134 arttı


Adanalılar, yıl boyunca kültür-sanatı da unutmayarak bu alanda da online alışverişe yöneldi.

n11.com verilerine göre, en çok satın alınanlar listesinde üçüncü sırada kitap, müzik ve film kategorisi yer aldı. Söz konusu kategorideki satışlarda 2018'de bir önceki yıla göre yüzde 122 artış kaydedildi.


- Online alışverişte en büyük artış bebek odası dekorasyonu ürünlerinde yaşandı

n11.com’un 2018 verilerine göre, Adana’da online alışverişte en büyük artış bebek odası dekorasyonu ürünlerinde yaşandı. 2018'de yapılan bebek odası dekorasyonu alışverişi bir önceki yıla göre 7 kat artış kaydetti. Bebek ürünlerinde en çok satın alınan ürünler ise sırasıyla bebek bezi, ıslak mendil-havlu, bebek bakım ürünleri ve bebek odası dekorasyon ürünleri oldu.

Adana’da online satışlarda en yüksek artış, ofis ve dekorasyon malzemelerinde görüldü. Adana’da geçen yıl dosya dolabı ve raf ürünlerinin satışı 10 katına çıkarken, zarf ürünleri 6 kat fazla satıldı.

- Adanalı KOBİ’ler, en çok sağlık ve medikal ürünler sattı

2018 yılı boyunca n11.com’da mağazası bulunan Adanalı KOBİ’lerin en çok satış yaptığı ürünlerde ilk sırada sağlık ve medikal ürünleri yer aldı. n11.com üzerinden Türkiye’nin her yerine satış yapan Adanalı KOBİ’lerin yıl boyunca en çok sattığı diğer ürün kategorileri sırasıyla oto yedek parça-aksesuar, kitap, perde ve aksesuarları, mobilya aksesuarları olarak belirlendi.

Sağlık ürünleri kategorisinde Adanalı mağazaların en çok sattığı ürün ilk yardım ve medikal ürünler olurken, listede ikinci sırayı ateş ölçer aldı.

Oto yedek parça kategorisinde en çok satış yapılan ürünler ise yedek parça ve otomobil aksesuarları oldu.

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Haber Tarihi: 23 Ocak 2019 Çarşamba 16:31
  1. n11

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