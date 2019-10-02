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Büyük panik! Gece yarısı EYP ile saldırdılar

Adana'da kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce müstakil bir evin penceresine el yapımı patlayıcı (EYP) atıldı. Vatandaşların deprem olduğunu zannederek kendilerini dışarıya attığı patlama büyük paniğe neden oldu.

02 Ekim 2019 Çarşamba 07:21
Büyük panik! Gece yarısı EYP ile saldırdılar

Olay, saat 02.00 sıralarında merkez Seyhan ilçesi Gülbahçesi Mahallesi'nde meydana geldi. Kimliği belirsiz kişi ya da kişiler iki katlı bir evin alt kat penceresine attığı EYP, büyük bir gürültü ile patladı. Hem ev sakinleri hem de aynı sokakta oturan komşuları, deprem olduğunu zannedip, telaşla dışarıya çıktı.

Dışarıya çıktığında deprem olmadığını, evin penceresine patlayıcının infilak ettiğini fark eden ev sahibinin ihbarı üzerine olay yerine Terörle Mücadele, Özel Harekat, Bomba İmha ve Olay Yeri İnceleme şubelerinden ekipler sevk edildi.

İnceleme yapıldı

Çevrede uzun namlulu silahlarla alınan güvenlik önleminin ardından evin içinde ve dışında inceleme yapıldı. EYP'ye ait olduğu değerlendirilen parçalar, olay yerindeki çalışmanın ardından detaylı incelenmek üzere Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.

Polis, evin penceresine EYP'yi atan şüpheli ya da şüphelileri yakalamak için çalışmalarını sürdürüyor.

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Haber Tarihi: 02 Ekim 2019 Çarşamba 07:18
  1. Adana
  2. EYP
  3. saldırı

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