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Adana’da futbol tesislerinde kablo hırsızlığı

Adana’da Kiremithane Gençlik ve Spor Kulübünün antrenmanlarını gerçekleştirdiği tesislerdeki aydınlatmaları besleyen 150 metrelik elektrik kablosunu çalan hırsızlar yakalandı.

28 Haziran 2019 Cuma 08:50
Adana’da futbol tesislerinde kablo hırsızlığı

Adana’da Kiremithane Gençlik ve Spor Kulübünün antrenmanlarını gerçekleştirdiği tesislerdeki aydınlatmaları besleyen 150 metrelik elektrik kablosunu çalan hırsızlar yakalandı.


Olay, merkez Yüreğir ilçesine bağlı Kışla Mahallesi’nde meydana geldi. Kiremithane Spor Kulübü’nün futbol tesislerine giren iki şahıs, saha aydınlatmalarını besleyen yaklaşık 150 metre bakır ve alüminyum elektrik kablosunu çaldı. Ertesi gün tesislere gelen Kiremithane Gençlik ve Spor Kulübü Başkanı Müslüm Susar, tesis kapısının ve üzerindeki asma kilidin açık olduğunu fark etti. Daha sonra futbol sahasını aydınlatan kabloların kesilerek çalındığını fark eden Susar, durumu hemen polise bildirdi.


Tesislerde bulunan güvenlik kameralarını inceleyen Emniyet Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, zanlıların bulunması için çalışma başlattı. Çalınan kabloların satıldığı kişiyi belirleyen polis, kabloları çaldıkları tespit edilen Mert G. (24) ve Agit T.’yi (25) gözaltına aldı.


Zanlıların pişman olduğu ve müştekinin zararını karşılamak istedikleri öğrenildi.


Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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Haber Tarihi: 28 Haziran 2019 Cuma 08:50
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