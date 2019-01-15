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Adana'da fuhuş operasyonu

Operasyonda 40 şüpheli gözaltına alındı

15 Ocak 2019 Salı 09:39
Adana'da fuhuş operasyonu

ADANA (AA) - Adana'da düzenlenen fuhuş operasyonunda 40 şüpheli yakalandı.

Alınan bilgiye göre, Adana Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Ahlak Büro Amirliği ekipleri, kentte fuhuş yaptıranlara yönelik çalışma başlattı.

Ekipler, yaptığı araştırmayla 28'i kadın 51 şüphelinin kimliğini tespit etti.

Şafak vakti birçok adrese düzenlenen eş zamanlı operasyonda şüphelilerden 40'ı gözaltına alındı.

Şüpheliler, Adana Adli Tıp Birimindeki sağlık kontrolünün ardından emniyete götürüldü.

Gözaltına alınan şüpheliler, işlemlerin ardından "fuhşa aracılık ve teşvik" ile "fuhuş için yer temin etmek" suçlamasıyla adliyeye sevk edilecek.

Operasyon sırasında bulunamayan 11 şüphelinin yakalanması için çalışmalar sürüyor.



Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 15 Ocak 2019 Salı 09:39
  1. Adana
  2. Fuhuş
  3. gözaltı
  4. operasyon

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