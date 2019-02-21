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Adana'da firari gasp hükümlüsü yakalandı

21 Şubat 2019 Perşembe 14:16
Adana'da firari gasp hükümlüsü yakalandı

ADANA (AA) - Adana'da sevgilisinin ablasının, içinde yaklaşık 21 bin lira ve altın bulunan çantasını gasbettiği için 11 yıl hapis cezasına çarptırılan firari hükümlü yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, sevgilisi Dilek Tunçman'ın ablası E.Ö'yü, arkadaşı Onur Çelik'in yardımıyla gasbettiği iddiasıyla tutuksuz yargılandığı Adana 4. Ağır Ceza Mahkemesindeki davada 11 yıl hapis cezasına çarptırılan Zeki Aşan'ın yakalanması için çalışma başlattı.

Ekipler, hükümlüyü merkez Seyhan ilçesi Yeşilevler Mahallesi'nde yakaladı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından Adana Adli Tıp Biriminde sağlık kontrolünden geçirilerek adliyeye sevk edilen hükümlü Zeki Aşan, işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.

- Olay

Merkez Seyhan ilçesi Aydınlar Mahallesi'nde 30 Mart 2015'te, E.Ö'nün içinde yaklaşık 21 bin lira ve 5 bin lira değerinde altın bulunan çantasını gasbeden Zeki Aşan ve Onur Çelik ile bu kişileri azmettirdiği iddia edilen Dilek Tunçman gözaltına alınmıştı.

Adana 4. Ağır Ceza Mahkemesinde 14 Ekim 2016'da görülen karar davasında, Dilek Tunçman 8 yıl 4 ay, Zeki Aşan 11 yıl, Onur Çelik ise 5 yıl hapse mahkum etmişti.


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Haber Tarihi: 21 Şubat 2019 Perşembe 14:16
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