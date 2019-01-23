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Adana'da filmleri aratmayacak hırsızlık

Kamyonetin kasasının altını keserek rögar üzerine park edip, yer altındaki fiber optik kabloları çaldığı iddia edilen 3 zanlı tutuklandı

23 Ocak 2019 Çarşamba 09:43
Adana'da filmleri aratmayacak hırsızlık

ADANA (AA) - Adana'da, kapalı kasa kamyonetin altını keserek rögar üzerinde durdurup yer altındaki fiber optik kabloları çaldığı öne sürülen 3 şüpheli tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, kent merkezindeki 6 mahallede bir şirkete ait fiber optik internet kablolarının çalınması üzerine çalışma başlattı.

Bölgedeki güvenlik kameralarını inceleyen polis, herhangi bir şüphelinin olay yerine yaya olarak gelmediğini ancak rögarların üstüne kapalı kasa kamyonetin gelip durduğunu belirledi.

Hırsızlığın yaşandığı bölgedeki tüm rögarların üstüne aynı kamyonetin geldiğini tespit eden ekipler, aracın plakasını belirleyerek şüphelilerin yakalanması için harekete geçti.

Polis, kent merkezinde durdurulan kamyonetteki Hasan E. (28), Bozan D. (40) ve Ahmet Ş'yi (30) gözaltına aldı.

Ekipler, kamyonetin sürücü koltuğunun arkasında, aracın kasa kısmının altı kesilerek aşağı inmek için özel oluşturulmuş bir bölüm kurulduğunu tespit etti.

Şüphelilerin, kamyonetle üstüne geldikleri rögar kapağını kaldırarak bu bölümden aşağı indiği, kabloları çaldıktan sonra da olay yerinden ayrıldıkları belirlendi.

İzmir'den geldikleri öğrenilen zanlıların, kalacak yerleri olmadığı için araçta yattıkları öğrenildi.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan zanlılar, çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Bu arada, şirket yetkililerinin zanlılardan yaklaşık 200 bin liralık zararlarını talep ettiği bildirildi.

Öte yandan, hırsızlık bir iş yerinin güvenlik kameralarına da yansıdı.

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Haber Tarihi: 23 Ocak 2019 Çarşamba 09:43
  1. Adana
  2. kablo hırsızlığı
  3. rögar

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