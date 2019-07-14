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Adana’da FETÖ’ye 3 yılda bin 595 tutuklama

15 Temmuz hain darbe girişiminde Ankara’da bombalama eylemine katılan savaş uçaklarına lojistik desteğin sağlandığı İncirlik Üssü’nün bulunduğu kent olan Adana’da, silahlı terör örgütü FETÖ/PDY’ye yönelik yürütülen soruşturmalarda 3 yıllık sürede gözaltına alınan aralarında 800’ü aşkın polis ve 400’den fazla askerin de bulunduğu 4 bin 734 şüpheliden bin 595’i tutuklanırken, bin 766 şüpheli hakkında adli kontrol kararı verildi, bin 373 şüpheli ise serbest bırakıldı.

14 Temmuz 2019 Pazar 13:27
Adana’da FETÖ’ye 3 yılda bin 595 tutuklama

15 Temmuz hain darbe girişiminde Ankara’da bombalama eylemine katılan savaş uçaklarına lojistik desteğin sağlandığı İncirlik Üssü’nün bulunduğu kent olan Adana’da, silahlı terör örgütü FETÖ/PDY’ye yönelik yürütülen soruşturmalarda 3 yıllık sürede gözaltına alınan aralarında 800’ü aşkın polis ve 400’den fazla askerin de bulunduğu 4 bin 734 şüpheliden bin 595’i tutuklanırken, bin 766 şüpheli hakkında adli kontrol kararı verildi, bin 373 şüpheli ise serbest bırakıldı.


Adana Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosu tarafından Adana’da FETÖ/PDY terör örgütüne yönelik yürütülen soruşturmalar devam ediyor. 15 Temmuz hain darbe girişiminden bu yana ‘Silahlı Terör Örgütüne Üye Olmak, Kurmak ve Yönetmek’ ve ‘Anayasal Düzeni Ortadan Kaldırmaya Teşebbüs Etme (Darbe)’ suçlarından toplam 4 bin 734 kişi yakalandı. Yakalanan şüphelilerden bin 595’i tutuklanırken, bin 766 şüpheli hakkında adli kontrol kararı verildi, bin 373 şüpheli ise serbest bırakıldı. Haklarında yakalama kararı bulunan 291 şüphelinin ise halen firar olduğu öğrenildi. Tutuklanan şüphelilerden 390’ının polis, 232’sinin asker, 91’inin ise hakim ve savcı, 822 tutuklunun ise diğer kurum çalışanı ve siviller olduğu kaydedildi. Şüpheliler hakkında yürütülen soruşturmalar sonucunda, Adana’daki terör ihtisas mahkemelerine onlarca dava açıldı. Mahkemeler, yüzlerce sanık hakkında çoğunluğu mahkumiyetle sonuçlanan kararlar verdi.



“Savaş hukukunda bile kabul edilemeyecek yöntemler kullandılar"


Adana Cumhuriyet Başsavcısı Ömer Faruk Yurdagül, Türk yargısının 15 Temmuz öncesi ve sonrasında bu kirli örgüte bulaşmamış fertleri aracılığıyla insan üstü bir çaba göstererek mücadelesini sürdürmeye devam ettiğini söyledi.


Terör örgütü FETÖ’nün, kendi insanlarına karşı savaş hukukunda bile kabul edilemeyecek yöntemler kullanmaktan çekinmeyen bir yapıya sahip olduğunu kaydeden Yurdagül, “Anadolu’nun tertemiz insan kaynağını güya ulvi gerekçelerle devşirip, yine dini duygularını istismar ettiği milletimizin tertemiz alın teriyle kazandıklarını çalıp sistemi finanse ederek uluslararası güç odaklarının emrine sunulacak kirli bir yapı oluşturan ve gerçek yüzü 15 Temmuz hain darbe girişimi ile hiçbir tereddüde yer bırakmayacak şekilde ortaya çıkan FETÖ/PDY silahlı terör örgütü, sinsi bir şekilde, peygamber ocağı olarak bildiğimiz ordumuza yerleştirdiği elemanları vasıtası ile milletin canına, malına, namusuna, bağımsızlığına ve bölünmezliğine kastetmiştir” dedi.


Darbe girişiminin, tüm milli güçleri ile ayağa kalkan Türk milletinin cesareti ve engin sağ duyusu sayesinde başarısızlıkla sonuçlandığını sözlerine ekleyen Yurdagül, “Uluslararası güç odaklarının ve yabancı istihbarat örgütlerinin kucağında olan silahlı terör örgütü FETÖ’ye karşı 15 Temmuz öncesi başlayan ve sonrasında da yoğun şekilde devam eden mücadele, suça bulaşmış her bir ferdi adalet önüne çıkarılıp hak ettiği cezayı alıncaya ve artık kirli ağlarına hiçbir Anadolu insanını düşüremeyecek düzeyde etkinliği kırılıncaya kadar devam edecektir” diye konuştu.

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Haber Tarihi: 14 Temmuz 2019 Pazar 13:27
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