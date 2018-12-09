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Adana'da FETÖ/PDY operasyonu

Operasyonda gözaltına alınan 4 şüpheliden 3'ü tutuklandı

09 Aralık 2018 Pazar 11:49
Adana'da FETÖ/PDY operasyonu

Adana'da, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında gözaltına alınan 4 şüpheliden 3'ü tutuklandı.

Adana Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan F.A, S.B, E.K. ve S.B'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen şüphelilerden S.B, F.A. ve S.B. çıkarıldıkları Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğince tutuklandı, E.K. yurt dışına çıkış yasağı ve adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Haber Tarihi: 09 Aralık 2018 Pazar 11:49
  1. Adana
  2. adliye
  3. FETÖ/PDY
  4. tutuklama

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