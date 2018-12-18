Adana'da FETÖ/PDY davası

ADANA (AA) - Adana'da Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında haklarında ''silahlı terör örgütüne üye olma'' suçundan hapis cezası istemiyle dava açılan 1'i tutuklu 6 sanığın yargılanmasına başlandı.

Adana 11. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya tutuklu sanık Oğuzhan G. ile tutuksuz sanıklar B.S, V.Ö. ve avukatları katıldı.

Başka suçlardan tutuklu bulunan sanıklar Fatih Y. Hasan Ş. ve Orhan Ç. ise mahkemeye bulundukları cezaevlerinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı.

Hakkındaki iddialar hatırlatılarak savunması alınan sanık Oğuzhan G. FETÖ üyesi olmadığını ve iddianamede yer alan tape kayıtlarının içeriklerinde suç teşkil edecek bir durum bulunmadığını savundu.

Örgütsel amaçlı herhangi bir toplantıya katılmadığını ileri süren Oğuzhan G, tahliyesini ve beraatini talep etti.

Diğer sanıklar da suçlamaları kabul etmeyerek yargılamaya konu dava dosyasından beraatlerine karar verilmesini istedi.

Cumhuriyet savcısı ise mütalaasında tutuklu sanık Oğuzhan G'nin tutukluluk halinin devamına karar verilmesi ve eksik konuların giderilmesi yönünde görüş bildirdi.

Mahkeme heyeti sanık Oğuzhan G'nin adli kontrol şartıyla tahliyesine ve eksik konuların giderilmesine karar vererek, duruşmayı erteledi.