Adana'da FETÖ/PDY davası

ADANA (AA) - Adana'da Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında haklarında 25 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açılan, eski Ceyhan Belediye Başkanı Alemdar Öztürk ve örgütün "Yargıtay imamı" olduğu iddia edilen Mehmet Rasim Kuseyri'nin de aralarında bulunduğu 10 sanığın yargılandığı davanın duruşması görüldü.

Adana 12. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmada tutuksuz sanıklar Alemdar Öztürk ile A.K, A.A, A.K, E.K, E.E, O.Ö, R.A, Z.C.K. ve avukatları hazır bulundu.

Başka suçlamalardan tutuklu bulunan sanık Kuseyri ise bulunduğu cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi aracılığıyla duruşmaya katıldı.

Kuseyri savunmasında, dosya kapsamına gelen Mali Suçları Araştırma Kurulu raporunda aleyhe herhangi bir husus olmadığını ileri sürerek beraatine karar verilmesini istedi.

Sanık Öztürk de FETÖ/PDY ile bir bağlantısının olmadığını savunarak hakkında uygulanan ev hapsi adli kontrol tedbirinin kaldırılmasını isteyerek beraat talebinde bulundu.

Diğer sanıklar da üzerlerine atılı suçlamaları reddederek beraatlerini talep etti.

Mahkeme heyeti de sanık Öztürk'ün ev hapsini, haftanın bir günü imza atma koşuluna çevirerek duruşmayı erteledi.