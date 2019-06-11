0553 313 94 23

Adana'da FETÖ operasyonu! 56 gözaltı kararı

Son dakika haberi... Adana'da FETÖ/PDY'nin yeni eğitim yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında 56 kişi hakkında gözaltı kararı verildi

11 Haziran 2019 Salı 07:06
Adana'da FETÖ operasyonu! 56 gözaltı kararı

Adana Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen FETÖ/PDY'nin yeni eğitim yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, örgütün yeni eğitim yapılanmasına yönelik çalışma başlatıldı.

Çalışmalar çerçevesinde örgütün kapatılan dershanelerine alternatif olarak açıldığı iddiasıyla kentteki 6 özel eğitim kurumuna baskın düzenlendi.

Ekipler, baskın yaptıkları kurumları aradı, bazı bilgisayar ve dokümanlara el koydu.

25 kişi gözaltına alındı

Operasyon kapsamında haklarında gözaltı kararı verilen 56 şüpheliden aralarında kadınlarında bulunduğu 25 kişigözaltına alındı.

Adana Adli Tıp Birimi'nde sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler emniyet müdürlüğüne götürüldü.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 11 Haziran 2019 Salı 07:06
  1. Adana
  2. son dakika
  3. son dakika adana son dakika
  4. son dakika FETÖ operasyonu
  5. son dakika Gündem Haberleri

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    O belediye Suriyelilerin denize girmesini yasakladı
    1. O belediye Suriyelilerin denize..
    2. Bandırma’da feci otobüs kazası: 4 ölü..
    3. Bahçeli'den 'Binali Yıldırım' talimatı!
    4. 11.06.2019 Günün âyet ve hadisi
    5. Ve proje raydan çıktı
    6. Adana'da FETÖ operasyonu!
    7. Fetö’nün ‘Alternatif Dershanelerine’..
    8. ABD’nin kararına Türkiye’den tepki!..
    9. Dışişleri Bakanlığı’ndan ABD..
    10. İran karşıtı makaleler yazıyordu.....
    11. Beyoğlu’nda trafik kazası; 1 ölü
    12. ABD bu iddia ile çalkalanıyor! Yahudi..
    13. Havada ortalığı birbirine kattı!
    14. ABD'de büyük panik... Binaya..
    15. İstanbul'da 'yok artık' dedirten olay!..
    16. Denizli'de şaşkınlık veren olay.....
    17. Zorla eve girip dehşet saçtı!
    18. Lunaparklarda neler oluyor... 3'üncü..
    19. Antalya'da korkunç olay... O notu..
    20. Sayı hızla artıyor... Ürküten tablo
    21. Rizespor ve Denizlispor Wilde Donald..
    22. İşte EURO 2020 Elemeleri'nde gecenin..
    23. Küçükçekmece’de trafik kazası; 1 ölü 5..
    24. Ufuk Uras'tan mülteci düşmanlarına..
    25. Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet..
    26. Alanyaspor ve Denizlispor'dan Michal..
    27. Sel mevsimlik tarım işçilerini vurdu
    28. Süleyman Soylu’dan ABD’ye mesaj; “Size..
    29. Eşiyle tartıştı çatıda çıkıp intihara..
    30. Pentagon'dan skandal açıklama! Türk..
    Talha Uğurluel'in rotasını FETÖ bozdu
    Talha Uğurluel'in rotasını FETÖ bozdu
    Bu fotoğrafa rağmen İsmail Küçükkaya seçildi!
    Bu fotoğrafa rağmen İsmail Küçükkaya seçildi!
    İran'dan dikkat çeken S-400 açıklaması!
    İran'dan dikkat çeken S-400 açıklaması!
    İzlanda’da uzatılan fırça 10 yıllık skandalı ortaya çıkardı!
    İzlanda’da uzatılan fırça 10 yıllık skandalı ortaya çıkardı!
    Fatih sondaj gemi personeline tutuklama emri çıkarıldı
    Fatih sondaj gemi personeline tutuklama emri çıkarıldı

    Günün Karikatürü

    11 Haziran 2019
    Dolar yere çakıldı! İşte son rakamlar...
    Dolar yere çakıldı! İşte son rakamlar...
    Gizli tutanaklar ortaya çıktı! Amaç hükümeti devirmek
    Gizli tutanaklar ortaya çıktı! Amaç hükümeti devirmek