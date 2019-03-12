Adana'da feci olay... "Oraya gittiğimde vahşetle karşılaştım"

Cuma günü, Adana’nın merkez Seyhan ilçesi Dağlıoğlu Mahallesi’nde oturan kahvehane işletmecisi Habip Toplaruğurlu, oğlu Murat, Yeğeni Yusuf ile arkadaşları Zekeriya Kılınççı ve Ali Turan ile birlikte balık tutmak için Karataş ilçesine gitti. Cep telefonundan ulaşılamayan 5 kişinin yakınları bugün Karataş ilçesi sahilinde kendi imkanlarıyla arama çalışması başlattı.



Akşam saatlerinde yapılan arama çalışmaları sırasında ilçeye bağlı Tabaklar Mahallesi Aydınlar sahilinde 5 kişi konakladıkları çadırda ölü olarak bulundu. Olayın jandarmaya bildirilmesi üzerine olay yerine ekiplerin yaptıkları incelemede 5 kişinin karbonmonoksit gazından zehirlenerek hayatını kaybettiği belirlendi. Savcının incelemelerinin ardından 5 kişinin cesedi Adana Adli Tıp Kurumu’na getirildi.

Yapılacak otopsinin ardından cenazeler aileye teslim edilecek. Otopsi sonrasında cenazeler Küçükoba mezarlığına defnedilecek.

Kardeşi anlattı: bir baktım kimseden ses yok...



Yusuf Topaluğurlu’nun kardeşi Ahmet, olay anını dile getirdi,” Cumartesi akşam telefonla konuştuk, iyi olduklarını söylediler. Her şeyin yolunda olduğunu. Pazar günü ulaşamadık bugüne kadar, şüphe düştü içimize. En son ailem annem, babam yanlarına gidelim dedik. Oraya gittiğimde vahşetle karşılaştım. Abim her zaman beni karşılardı, bir baktım kimseden ses yok yok. Çadırın fermuarını açtığım zaman cesetlerle karşılaştım. Hemen çadırın havalandırmalarını açtım bir yaşama umuduyla ama hepsinin ölü olduğunu gördüm.” dedi.