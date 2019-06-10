0553 313 94 23

Adana'da feci kaza... Yol ortasında can pazarı

Adana’da meydana gelen trafik kazasında iki yolcu otobüsü kafa kafaya çarpıştı. Kazada en az 20 kişi yaralandı.

10 Haziran 2019 Pazartesi 06:10
Adana'da feci kaza... Yol ortasında can pazarı

Kaza, saat 22.00 sıralarında merkez Çukurova ilçesi Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) Otoyolu Şambayat Mahallesi yakınlarında meydana geldi. İddiaya göre, orta şeritte ilerleyen sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 34 BK 6815 plakalı yolcu otobüsü, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesiyle önünde ilerleyen 27 YG 542 plakalı başka bir yolcu otobüsüne çarptı. Çarpışmanın şiddetiyle savrulan iki otobüs, sol şeritteki iki otomobile çarparak durdu. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda ambulans sevk edildi.

Can pazarı yaşandı


Otobüslerden birinde sıkışan yaralıyı çıkaramayan sağlık ekipleri, Adana Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi CANKUR ekibinden yardım istedi. Kaza yerine gelen CANKUR ekibi, ön tarafta sıkışan yaralıyı uzun uğraşlar sonucu çıkartarak, ambulansa taşıdı. Otobüs ve otomobillerde yaralanan en az 20 kişi, ambulanslar ile kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı. Yaralıların hastanelerdeki tedavileri devam ederken, kaza nedeniyle TAG Otoyolu Mersin istikameti trafiğe kapandı.

Ekiplerin kaza yerindeki çalışması devam ediyor.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 10 Haziran 2019 Pazartesi 05:21
  1. Mersin
  2. Gaziantep
  3. Adana
  4. adana
  5. kaza
  6. son dakika

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    "Kimse Kürtleri ötekileştirmeye çalışmasın"
    1. "Kimse Kürtleri ötekileştirmeye..
    2. Adana'da feci kaza... Yol ortasında..
    3. Detaylar ortaya çıktı... Eşi ve iki..
    4. Trafik teröristleri hakkında peş peşe..
    5. Bursa'da 'keyif' kabusa döndü... 3..
    6. Domaniç’te ev ve ahır yangını
    7. Kocaeli’de Kartepe’de bir fabrikada..
    8. New York’ta bu yaz, her yer..
    9. Avcılar'da trafik kazası: 1 yaralı
    10. Otomobil park halindeki kamyonun..
    11. Başkent’te anne ve kızı son anda..
    12. AGİT'ten Moldova açıklaması
    13. Adana'da cinayet
    14. Iğdır'da düzensiz göçmenler taşkınlık..
    15. Alkolün etkisiyle yakın arkadaşını..
    16. Bursa'da cam fabrikasının deposunda..
    17. Kütahya'da ev yangını
    18. New York'ta bu yaz her yer kırmızı..
    19. Uluslar Ligi’nin en değerli oyuncusu..
    20. "Tüm İstanbul'dan 6 ay süre istiyorum"
    21. Nijerya'da silahlı saldırılar: 25 ölü
    22. Tarsus-Adana-Gaziantep otoyolundaki..
    23. İşte İmamoğlu'nun özel jetinin..
    24. Beyoğlu'nda balkon çöktü: 5 yaralı
    25. İmamoğlu 'şehit' paylaşımı yaparken..
    26. "İran'la yapılacak bir anlaşmada bölge..
    27. Hatay’lı şehidin naaşı memleketine..
    28. Beyoğlu’nda bir evin balkonu çöktü:..
    29. Gaziantep'te fabrika yangını
    30. İzlandalı vatandaştan Emre..
    Mehmet Metiner, CHP’nin İstanbul adayına fena yüklendi!
    Mehmet Metiner, CHP’nin İstanbul adayına fena yüklendi!
    'Valiye it dediniz mi?' sorusuna İmamoğlu'ndan pişkin cevap!
    'Valiye it dediniz mi?' sorusuna İmamoğlu'ndan pişkin cevap!
    ABD'den Türkiye'ye küstah çağrı: Sondajı durdurun! Bizim için çok önemli
    ABD'den Türkiye'ye küstah çağrı: Sondajı durdurun! Bizim için çok önemli
    Fatih Erbakan'dan sert çıkış: Millet bunlardan bıktı
    Fatih Erbakan'dan sert çıkış: Millet bunlardan bıktı
    Hezimeti hazmedemeyen Macron ve Le Pen çıldırdı! "Türkiye'ye ceza verilmeli"
    Hezimeti hazmedemeyen Macron ve Le Pen çıldırdı! "Türkiye'ye ceza verilmeli"

    Günün Karikatürü

    8 Haziran 2019
    Sosyal medyada Binali Yıldırım çılgınlığı! Bomba paylaşımlar...
    Sosyal medyada Binali Yıldırım çılgınlığı! Bomba paylaşımlar...
    Bölgesel yağlanmaya doğal çözüm | Aktar tarifi
    Bölgesel yağlanmaya doğal çözüm | Aktar tarifi