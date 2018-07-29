Adana'da feci kaza! Bu arabadan sağ çıktılar

Mustafa Tüzel yönetimindeki traktör, Halil Demir idaresindeki otomobil ve Mahmut Canpolat kontrolündeki otomobil merkez Sarıçam ilçesi Kılıçlı Mahallesi Kozan Yolu'ndaki kavşakta çarpıştı.

5 KİŞİ YARALANDI

Kazada, sürücü Demir ve yanındaki Serkan Çoban, Hidayet Güler, Nihat Göçer ile Hüseyin Şeker yaralandı. Yaralılar ambulanslarla çeşitli hastanelere kaldırıldı. Bir süre trafiğe kapatılan yol, temizlik çalışamlarının ardından tekrar açıldı.