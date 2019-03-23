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Adana’da ev yangını

Adana’nın Feke ilçesine bağlı Tokmanaklı Mahallesi’nde çıkan ikamet yangınında yanan ev ve içindeki eşyalar kullanılamaz hale geldi.

23 Mart 2019 Cumartesi 14:13
Adana’da ev yangını

Adana’nın Feke ilçesine bağlı Tokmanaklı Mahallesi’nde çıkan ikamet yangınında yanan ev ve içindeki eşyalar kullanılamaz hale geldi.


Edinilen bilgiye göre, Tokmanaklı Mahallesi’nde Rasim Dursun’a ait evde sabah saatlerinde bilinmeyen bir sebeple yangın çıktı. Olay yerine çağrılan Adana Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekipleri yangına müdahale etti. Yangın sonrası ev kullanılamaz hale geldi. Yangın esnasında evde kimsenin olmaması ise faciayı önledi.

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Haber Tarihi: 23 Mart 2019 Cumartesi 14:13
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