Adana'da ev yangını Evlerinde sobadan çıkan yangını söndürmek isterken dumandan etkilenen 3 kişi hastaneye kaldırıldı

ADANA (AA) - Adana'da evde çıkan yangında 3 kişi dumandan etkilenerek, hastaneye kaldırıldı. Alınan bilgiye göre, merkez Yüreğir ilçesi Koza Mahallesi'nde Dalambaz ailesine ait müstakil evin ikinci katında sobadan sıçrayan kıvılcımın koltuğu tutuşturması sonucu yangın çıktı. Yangını söndürmeye çalışan Feyyaz, Vahide ve Huriye Dalambaz dumandan etkilendi. Vatandaşların yardımıyla evlerinden çıkarılan 3 kişi olay yerine çağrılan sağlık ekiplerince Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Yangın, olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Hastaneye kaldırılan kişilerin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.



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