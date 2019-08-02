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Adana'da erkeğe zorla kadın kıyafeti giydirildiği iddiası

Kadın kıyafeti giydirdikleri kişiyi sokakta dolaştırdıkları iddiasıyla 16'şar yıl hapsi istenen iki kardeşe, "çocuğun cinsel istismarı" suçundan da ayrıca 12'şer yıl hapis cezası verilmesi talep edildi

02 Ağustos 2019 Cuma 15:27
Adana'da erkeğe zorla kadın kıyafeti giydirildiği iddiası

ADANA (AA) - Adana'da, zorla kadın kıyafeti giydirdikleri kişiyi sokakta dolaştırdıkları iddiasıyla 16'şar yıl hapis istemiyle haklarında dava açılan iki kardeşe, "çocuğun cinsel istismarı" suçundan da ayrıca 12'şer yıl hapis cezası verilmesi talep edildi.

Merkez Yüreğir ilçesi 19 Mayıs Mahallesi'nde, 14 Nisan'da H.K. (25) ve kardeşi H.K (23) hakkında, silah tehdidiyle A.D'yi (18) zorla bir aracın bagajına bindirip kaçırdıkları, kadın kıyafeti giydirdikten sonra caddede gezdirdikleri iddiasıyla "Alenen hakaret, cebir ve tehdit kullanmak suretiyle birden fazla kişi tarafından birlikte silahla kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" suçlarından Adana 15. Asliye Ceza Mahkemesinde açılan davada, hakim görevsizlik kararı verdi.

Sanıkların eyleminin "çocuğun cinsel istismarı" suçunu da oluşturabileceğini ve bu suçla ilgili yargılama görevinin üst derece mahkemesi olan ağır ceza mahkemesi olacağına kanaat getiren hakim, dava dosyasını nöbetçi ağır ceza mahkemesine gönderdi.

Diğer suçların da bu suçla doğrudan doğruya bağlantılı olduğuna dikkati çekilen görevsizlik kararıyla, "cebir ve tehdit kullanmak suretiyle birden fazla kişi tarafından birlikte silahla kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" suçundan 14'er yıl, "alenen hakaret" suçundan ise 2'şer yıl hapsi istenen sanık kardeşlerin, "çocuğun cinsel istismarı" suçundan da 12'şer yıl hapsi talep edildi.

Olaydan sonra yakalanıp tutuklanan ve ara kararla tahliye edilen H.K. ve kardeşi H.K, ağır ceza mahkemesinde yargılanacak.

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Haber Tarihi: 02 Ağustos 2019 Cuma 15:27
  1. Adana

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