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Adana'da engelli çocukları taşıyan servis minibüsü devrildi: 6 yaralı

10 Aralık 2018 Pazartesi 13:33
Adana'da engelli çocukları taşıyan servis minibüsü devrildi: 6 yaralı

ADANA (AA) - Adana'da özel bir rehabilitasyon merkezine ait servis minibüsünün devrilmesi sonucu 4'ü engelli çocuk 6 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, özel bir rehabilitasyon merkezine giden Adem Doğan yönetimindeki 01 BTK 34 plakalı servis minibüsü, Tarsus-Adana-Gaziantep otoyolunun Kozan çıkışında devrildi.

Kazada, servis görevlisi Gülbahar Keçeci ve öğrenci velisi Fatma Alkan ile 4 engelli öğrenci yaralandı.

Üşümemeleri için yolda duran vatandaşların araçlarında bekleyen yaralı çocuklar, daha sonra ambulanslara alındı.

Yaralılar, kentteki çeşitli hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.

Haber Tarihi: 10 Aralık 2018 Pazartesi 13:33
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