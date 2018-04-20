Namaz Vakitleri WhatsApp: 0553 313 94 23

Adana'da emniyetten dev operasyon! Ceza yağdı

Adana'da, 2 bin 155 polisin katılımıyla kent genelinde yapılan asayiş uygulamasında aranan 63 kişi yakalandı. Polislerin bir otomobilde yaptığı aramada ise Veli K. adına düzenlenmiş sahte polis kimliği bulunan kişi gözaltına alındı.

20 Nisan 2018 Cuma 08:17
Adana'da emniyetten dev operasyon! Ceza yağdı

Adana Emniyet Müdürü Selami Yıldız'ın talimatıyla kent genelinde Şehit Polis Volkan Çay'ın adının verildiği genel asayiş uygulaması yapıldı. 2 bin 155 polisin görev aldığı ve 4 özel eğitimli köpeğin yer aldığı uygulamada, helikopterle de havadan destek verildi. 25 noktada gerçekleşen uygulamada 14 bin 820 kişinin kimlik sorgusunu yapan ekipler, 63 aranan şahsı yakaladı. 28 kişiye yapılan adli ve idari işlemler neticesinde 58 bin 67 lira ceza kesildi. Ayrıca kontrol edilen 6 bin 524 araçtan aranan 43 araç yakalandı, 28 araç trafikten men edildi, 74 araca ise çeşitli suçlardan 86 bin 267 lira para cezası kesildi.

SAHTE POLİS KİMLİĞİ ÇIKTI

Şüphe üzerine durdurulan bir araçta arama yapan ekipler, araçta bulunan Veli K.'nın üzerinden kendi adına düzenlenmiş sahte polis kimliği buldu. Veli K., gözaltına alınarak polis merkezine götürüldü. Ayrıca uygulama genelinde 15 adet ruhsatsız tabanca, 12 adet ruhsat av tüfeği, 12 adet kurusıkı tabanca, 7 adet kesici ve delici alet, çok miktarda farklı cinslerde uyuşturucu madde ve 700 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi.  

Haber Tarihi: 20 Nisan 2018 Cuma 08:17
  1. Adana Emniyet Müdürlüğü

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Bakan Arslan, dev projenin müjdesini verdi
    1. Bakan Arslan, dev projenin müjdesini..
    2. Erdoğan'dan derbi açıklaması: Kumpas var
    3. Üçüncü Havalimanı İngilizlerin..
    4. İranlı uyuşturucu baronu ile FETÖ..
    5. İşte Türkiye'de en çok kullanılan..
    6. Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşuyor - CANLI
    7. Almanya'da "polis" krizi büyüyor
    8. Düzce'de terör propagandası yapan baba..
    9. Bakan Çavuşoğlu'ndan Mustafa Akıncı..
    10. Gümüşhane’de 7 katlı apartman..
    11. Burdur’da FETÖ/PDY operasyonu: 6 kişi..
    12. Kulüpler Birliği'ne zehir zemberek..
    13. TBMM'de erken seçim startı verildi
    14. Sürücüler dikkat! Radar denetimlerinde..
    15. Kazdağları'nda yangın
    16. Fenerbahçe'den yaylım ateşi! "En büyük..
    17. ABD'nin küstah açıklamasına sert..
    18. Mustafa Destici: Bizim adayımız da odur
    19. Yerli iletişim platformu 'İletee'..
    20. Veysel Eroğlu'ndan seçim açıklaması:..
    CHP'lilerin umudu bu takvim yaprağı oldu! 24 Haziran'da...
    CHP'lilerin umudu bu takvim yaprağı oldu! 24 Haziran'da...
    Kayıtlar ortaya çıktı! Bu belgeye göre İYİ Parti seçime giremiyor
    Kayıtlar ortaya çıktı! Bu belgeye göre İYİ Parti seçime giremiyor
    Mustafa Destici Cumhurbaşkanı adaylarını açıkladı
    Mustafa Destici Cumhurbaşkanı adaylarını açıkladı
    Hangi ilimizde hangi Allah dostu var? İşte evliyalar haritası..
    Hangi ilimizde hangi Allah dostu var? İşte evliyalar haritası..
    Abdulkadir Selvi'den cumhur ittifakına operasyon iddiası!
    Abdulkadir Selvi'den cumhur ittifakına operasyon iddiası!

    Günün Karikatürü

    Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü
    Karamollaoğlu adaylık için isim verdi: Onunla görüşeceğiz
    Karamollaoğlu adaylık için isim verdi: Onunla görüşeceğiz
    Türkler yaptı! İlk müşteriler ABD ordusu ve NASA oldu
    Türkler yaptı! İlk müşteriler ABD ordusu ve NASA oldu