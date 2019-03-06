0553 313 94 23

Adana'da elektrik direği otomobilin üzerine devrildi: 2 yaralı

06 Mart 2019 Çarşamba 17:29
Adana'da elektrik direği otomobilin üzerine devrildi: 2 yaralı

ADANA (AA) - Adana'nın Sarıçam ilçesinde, elektrik direğinin otomobilin üzerine devrilmesi sonucu 2 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Duran Öztürk'ün kullandığı 01 LT 050 plakalı otomobilin üzerine, Kozan ilçesi yolundaki kavşakta bulunan elektrik direği devrildi.

Yaralanan sürücü Öztürk ile eşi Fadime Öztürk, 112 acil servis ekiplerince Adana Şehir Hastanesine kaldırıldı.

Ekiplerin incelemesinin ardından devrilen direk ile hasar gören otomobil olay yerinden kaldırıldı.

Öte yandan, olay anı güvenlik kameralarına da yansıdı.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 06 Mart 2019 Çarşamba 17:29
  1. 2 Yaralı
  2. elektrik direği
  3. güvenlik kamerası
  4. Sarıçam

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Cumhurbaşkanı Erdoğan Malatya'da
    1. Cumhurbaşkanı Erdoğan Malatya'da
    2. Kamyonet dereye uçtu: 2 yaralı
    3. BÜ öğrencisi Buse Tosun Dan Kolov’da..
    4. Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr...
    5. Şenol Güneş'ten sürpriz karar
    6. DİKA’dan Nusaybin’e proje desteği
    7. "2. Doğu Marmara Tarım Fuarı"..
    8. Belediyeden kadınlara özel konser
    9. New York borsası karışık seyirle açıldı
    10. Nizipteki uyuşturucu operasyonunda 1..
    11. Bafralı kadınlar sordu, Başkan Kılıç..
    12. TBMM Başkanı Şentop Azerbaycan..
    13. Bahçeşehir Kolejiden Kahramanmaraş’ta..
    14. Kocaeli 2. Doğu Marmara Tarım Fuarı..
    15. Numan Kurtulmuş: "Menderes için..
    16. "Küçük mucitler"ödüllerini aldı
    17. Rize simidi tescillendi
    18. Erzurum merkezli 3 ildeki terör..
    19. Uyuşturucu haplarla suçüstü yakalandı
    20. Genç kızın çantasından çıkanlar polisi..
    21. KAYÜ’de ’Altın Madenlerinde İş Sağlığı..
    22. Atılan sigara izmariti az kalsın..
    23. YPG’nin roketle şehit ettiği Rıfat..
    24. Kula’da gece bekçileri göreve başladı
    25. Kocaeli’nin Milli Mücadele’deki rolü..
    26. Rektör Çomaklı, yeni evlenen misafir..
    27. Polislikten ihraç edilen şahıs..
    28. İzmir'de Dünya Kadınlar Günü paneli..
    29. Ergün Penbe güldürdü: Fatih Terim'i..
    30. Yol kenarında erkek cesedi bulundu
    AK Parti'den yeni parti açıklaması
    AK Parti'den yeni parti açıklaması
    MAK Araştırma Şirketi'nden anket açıklaması: İnsanlar katılmak istemiyor
    MAK Araştırma Şirketi'nden anket açıklaması: İnsanlar katılmak istemiyor
    Akşener'i kızdıran anket! Dava açacak
    Akşener'i kızdıran anket! Dava açacak
    Büyük savaş her an patlayabilir! Hint denizaltısı son anda önlendi
    Büyük savaş her an patlayabilir! Hint denizaltısı son anda önlendi
    Endişelendiler: Türk Akımı bize zarar verir
    Endişelendiler: Türk Akımı bize zarar verir

    Günün Karikatürü

    6 Mart 2019
    Kılıçdaroğlu, Muharrem'i yerin dibine soktu!
    Kılıçdaroğlu, Muharrem'i yerin dibine soktu!
    Yeni açıklama geldi! 'İki ülke olarak uçurumdan döndük'
    Yeni açıklama geldi! 'İki ülke olarak uçurumdan döndük'