Adana’da duvar kenarında EYP bulundu

Adana’da polis ekipleri, bir evin duvarının kenarına bırakılmış el yapımı patlayıcı (EYP) ele geçirdi.

Edinilen bilgiye göre, Adana’nın merkez Seyhan ilçesi Mithatpaşa Mahallesi’nde bir evin kenarında duvara dayanmış halde siyah bantla sarılı bir cisim olduğunu gören vatandaşlar olayı polise bildirdi. İhbarı değerlendiren emniyet güçleri içlerinde özel harekat ekiplerinin de bulunduğu polis ekipleri olay yerine sevk edildi. Zırhlı araçlarla olay yerine giden ekipler sokağa giriş ve çıkışları kapatıp incelemelerde bulundu. Olay yeri ekiplerinin yapmış olduğu incelemelerde cismin EYP olduğu bilgisine ulaşıldı. EYP detaylı incelenmek üzere polis merkezine götürüldü.