Adana’da dolu yağışı hayatı olumsuz etkiledi
Adana’nın İmamoğlu ilçesinde öğle saatlerinde başlayan ve şiddetini artıran dolu yağışı hayatı olumsuz etkiledi.19 Nisan 2019 Cuma 17:04
Adana’nın İmamoğlu ilçesinde öğle saatlerinde başlayan ve şiddetini artıran dolu yağışı hayatı olumsuz etkiledi.
Şiddetli dolu yağışı nedeniyle ilçede yollar beyaza bürünürken dolunun yağdığı saatlerde sokakta ve trafikte bulunan vatandaşlar ve sürücüler zor anlar yaşadı. Dolu nedeniyle tarım arazilerinin zarar gördüğü öğrenildi.
YORUM YAZ