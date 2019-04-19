Adana’da dolu yağışı hayatı olumsuz etkiledi Adana’nın İmamoğlu ilçesinde öğle saatlerinde başlayan ve şiddetini artıran dolu yağışı hayatı olumsuz etkiledi.

Adana’nın İmamoğlu ilçesinde öğle saatlerinde başlayan ve şiddetini artıran dolu yağışı hayatı olumsuz etkiledi.

Şiddetli dolu yağışı nedeniyle ilçede yollar beyaza bürünürken dolunun yağdığı saatlerde sokakta ve trafikte bulunan vatandaşlar ve sürücüler zor anlar yaşadı. Dolu nedeniyle tarım arazilerinin zarar gördüğü öğrenildi.

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