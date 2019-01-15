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Adana'da dolandırıcılık iddiası

Kendilerine kar amacıyla para ve altın veren 4 kişiyi dolandırdıkları iddiasıyla gözaltına alınan kuyumcu baba ile oğlu adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı

15 Ocak 2019 Salı 10:11
Adana'da dolandırıcılık iddiası

Adana'da kendilerine kar amacıyla kendilerine para ve altın veren 4 kişiyi dolandırdıkları öne sürülen kuyumcu baba ile oğlu adli kontrol şartıyla salıverildi.

Alınan bilgiye göre, merkez Seyhan ilçesinde kuyumculuk yapan M.B. ve oğlu O.B. tarafından dolandırıldıklarını iddia eden 4 kişi polise başvurdu.

Şüphelilere, T.T'nin 75 çeyrek altın, M.Ş.A'nın 15 çeyrek altın, G.D'nin 70 bin lira, B.Ç'nin ise 100 gram altın bileziği kar amacıyla verdiği ve geri alamadıkları ileri sürüldü.

Asayiş Şube Müdürlüğü Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, şikayet üzerine 2 şüpheliyi gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler çıkarıldıkları nöbetçi mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 15 Ocak 2019 Salı 10:11
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