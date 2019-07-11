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Adana’da DHKP-C operasyonu: 8 gözaltı kararı

Adana’da terör örgütü DHKP-C hakkında yürütülen soruşturma kapsamında haklarında gözaltı kararı çıkarılan 8 kişi yapılan operasyonla gözaltına alındı.

11 Temmuz 2019 Perşembe 07:14
Adana’da DHKP-C operasyonu: 8 gözaltı kararı

Adana’da terör örgütü DHKP-C hakkında yürütülen soruşturma kapsamında haklarında gözaltı kararı çıkarılan 8 kişi yapılan operasyonla gözaltına alındı.


Adana Cumhuriyet Başsavcılığı terör örgütü DHKP-C soruşturması kapsamında 8 kişi hakkında gözaltı kararı verdi. İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Müdürlüğü ekipleri, şafak vakti operasyon düzenlendi. Özel harekat timlerinin de desteği ile eş zamanlı baskınlar yapıldı. Gözaltına alınan zanlıların, terör örgütü DHKP-C adına propaganda yaptığı öğrenildi. Zanlılar adli tıp birimindeki sağlık kontrollerinin ardından sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.

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Haber Tarihi: 11 Temmuz 2019 Perşembe 07:14
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