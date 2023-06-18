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Gündem Adana'da dev operasyon! 4 milyon 500 bin lira değerinde sahte altın ele geçirildi
Gündem

Adana'da dev operasyon! 4 milyon 500 bin lira değerinde sahte altın ele geçirildi

Yeniakit Publisher
2023-06-18 10:54:00 - 2023-06-18 11:34:32

Adana’da piyasaya yüzlerce sahte altın sürdüğü belirlenen 9 şüpheliden 4’ü tutuklandı.

Adana İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü'ne bağlı Mali Büro Amirliği ekipleri, piyasaya sahte altın sürenlerin olduğu yönünde ihbar aldı. Polis bu ihbar üzerine 7 ay boyunca yaptığı teknik ve fiziki çalışmalar sonucu, kentte bir altın atölyesinde hurda altınları toplayıp eriterek bunları sahte tam, yarım, çeyrek veya bilezik, kolye, yüzük gibi ziynet eşyalarına dönüştürüp piyasaya sürdükleri tespit edilen 10 şüpheliye yönelik operasyon düzenledi.

Operasyonda 9 şüpheli gözaltına alındı

Şüphelilerin adreslerinde yapılan arama da yapılan kimyasal testler sonucu düşük ayarlı oldukları belirlenen 291 tane tam altın, 97 tane yarım altın, 541 tane çeyrek altın, 19 tane altın bileklik, 1 altın kolye, 11 altın yüzük, 3 altın bileziğin yanı sıra 3 ruhsatsız tabanca, 3 şarjör, 102 fişek ele geçirildi.

Ele geçirilen düşük ayarlı altınların toplam piyasa değerinin 4 milyon 500 bin lira olduğu öğrenildi.

Gözaltına alınan 9 şüpheli emniyetteki ifadelerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden Suud M., Mustafa D., Sinan C. ve Mahir B. çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.
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5 şüpheli ise adli kontrol şartıyla tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

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