Adana’da destansı mücadele

15 Temmuz darbe girişimini önlemede önemli rolü olan dönemin Adana Valisi Mahmut Demirtaş, gazetemize önemli açıklamalarda bulundu. Demirtaş, 15 Temmuz 2016 tarihinde olanları ve sonrasını anlattı. Demirtaş, şunları kaydetti:

Sosyal medyayı kullandık

Basın ve sosyal medya aracılığıyla İncirlik’in elektriklerinin kesildiğini ve uçak iniş ve kalkışlarına kapatıldığını duyurduk.

Başsavcı, Başsavcı Vekili, İl Jandarma Komutanı ve Emniyet Müdürü ile gelişmeleri değerlendirirken; sekreter Eskişehir’den Tuğgeneral Recep Ünal diye bir komutanın benimle görüşmek istediğini söyledi. Ben de ‘Önemli bir konu olabilir’ düşüncesiyle ‘Bağlayın, görüşeyim’ dedim.

Telefondaki ses Tuğgeneral Recep Ünal diye kendisini tanıttı ve Başbakanı korumak üzere ivedi olarak 3 (üç) F-16 uçağı istediğini beyan etti. Kendisine neden güveneceğimi, FETÖ’cü olup olmadığını nasıl anlayacağımı sorduğumda ‘Hayır efendim ben FETÖ’cü değilim, müsaade ederseniz Başbakanımızı korumak için İncirlik Üssünden 3 (üç) F-16 kaldırmak istiyoruz’ dedi.

İncirlik’te hangarlarda kaç tane uçak olduğunu bildiğimi belirttim. ‘O hangarların kapılarının açıldığını ve uçakların dışarı çıktığını görürsem o uçakları da patlatırım pilotları da vururum, bundan sonra size uçak muçak yok’ dedim. Peki, sen FETÖ’cü değilsen emir ve komutan altında bulunan pilotlar, bu milletin imkânlarıyla satın alınan ve sîzlere emanet edilen silahlarla, uçaklarla, neden Yüce Meclisimizi, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’ni ve vatandaşlarımızı bombalıyor, buna neden müdahale etmiyorsun. Eğer sen FETÖ’cü değilsen, o pilotlara talimat vereceksin onların üsse dönmelerini sağlayacaksın’ dedim.

Bu görüşmenin üzerine Osman Erbaş Paşa’yı arayıp Eskişehir’den Tuğgeneral Recep Ünal’ın aradığını ve 3(üç) F-16 uçağı istediğini, bu şahsı tanıyıp tanımadığını sordum. Osman Paşa da ‘Evet Valim kendisini gıyaben tanıyorum, FETÖ’cülerin başıdır, güvenilmez bir şahıstır ama yine de 2. Ordu komutanı’ndan teyit alırsak daha iyi olur’ demesi üzerine İçişleri Bakanlığı Müsteşarı Selami Altınok’u arayarak durumu ona da anlattım, bu şahsı araştırmamız gerektiğini söyledim.

Gerekenleri yaptım

“Olaylar devam ederken 2. Ordu Komutanımızla görüşmek istedim. Ancak Özel Kalem Müdürümün bana komutanın görüşmeye müsait olmadığını söylemesi üzerine görüşme gerçekleştiremedim. 2. Ordu Komutanı’nın yaverini bağlamalarını istedim. Yaver’e 2. Ordu Komutanı’nın bu sıkıntılı günde benimle neden görüşmediğini sordum. O da bana komutanın içerde olduğunu, komutanlarla toplantı halinde olduğunu ve görüşmeye müsait olmadığını söyledi.

Ben de bunun üzerine tekrar Osman Paşa’yla görüşüp 2. Ordu Komutanlığı’nda da bir sıkıntı olduğunu, bu insanların da bir şeyler çevirdiklerini ve Genelkurmay’a, sıralı amirlerine, üst rütbelilerine bu durumu bildirmesini söyledim.

Daha sonra Hava Kuvvetleri Komutanlığı Kurmay Başkanı olduğunu söyleyen Korgeneral Haşan Hüseyin Demiraslan diye bir Paşa aradı. Sizi telefonla arasalar ‘Cumhurbaşkanı’nın ve Başbakan’ın sesini tanır mısınız’ sorusunu yöneltti. Ben de tanıyacağımı, neden böyle bir şey sorduğunu söylemem üzerine ‘Cumhurbaşkanı ve Başbakan’n talimatı olmadan kimseye uçak vermeyin. Birazdan sizi Cumhurbaşkanı ya da Başbakan arayıp uçak isteyebilir, haberiniz olsun’ dedi.

Görüşme devam ederken FETÖ’cülerin teknoloji konusunda çok uzmanlaştıklarını ve Sayın Cumhurbaşkanımızın ya da Sayın Başbakanımızın eski kayıtlı seslerini hazırlayıp benden bu şekilde uçak isteyeceklerini düşündüm. Ve bu düşüncem üzerine Haşan Hüseyin Paşa’ya İncirlik’ten hiçbir şekilde uçak kalkışına müsaade etmeyeceğimi, kalkan uçakları da etkisiz hale getireceğimi söyledim.

Bu telefon görüşmemizi de vakit kaybetmeden İçişleri Bakanlığı Müsteşarı Selami Altınok’a ilettim.

‘Bekir Ercan Van teslim olmuyor, ABD’ye iltica başvurusu yapabileceğini düşünüyorum ve elimizden kaçırmamak için Başsavcımız, Başsavcı Vekilimiz, İl Emniyet Müdürümüz ve İl Jandarma Komutanımızla istişare edip yaptığımız çalışmaları gözden geçirdik. Bu haini bir an önce almamız gerekir’ diye fikir birliğine vardık.

Başsavcımız adliyeden arama ve gözaltı kararı çıkardı. İl Emniyet Müdürü, Merkez komutanı ve ilgili ekipler İncirliğe gittiler. Bekir Ercan Van’ın bir süre ekiplerimizi oyaladığını, teslim olmakta direndiğini, ABD askerlerinin bulunduğu kısımla evinin arasında gidip geldiğini arkadaşlar bana ilettiler. Ben de İl Emniyet Müdürü’ne ‘Bu işi artık bitirin. Biran evvel gereğini yapıp Bekir Ercanvan’ı bana getirin’ dedim, ekiplerimiz tarafından çok geçmeden gözaltına alındı.

Bekir Ercan Van’ın gözaltı işleminden sonra arama kararına istinaden arkadaşlarımızın arama yaptığı esnada İncirlik’e 2 uçağın indiğini İl Emniyet Müdürümüz bana bildirdi. Bunun üzerine ben de 2 uçakta bulunan pilotlar, personeller ve sivil kim varsa gözaltına alınması talimatı verdim. Akabinde 2 uçakta bulunan tüm şahıslar gözaltına alındı.

İkinci 12 saat kararlı tavır ve tutumun sürdürülmesi

Darbe girişiminin ilk haber alınması ve Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın bu hain girişime karşı gösterdiği dik duruşun bizlere verdiği özgüven ve kararlılıkla tüm ilçe kaymakamları, Cumhuriyet Başsavcılığı, Emniyet Müdürlüğü, İl Jandarma Komutanlığı, MİT Bölge Başkanlığı, il müdürleri ile tam koordine ve teyakkuz halinde gerekli ilk müdahaleler ile tabloyu tam olarak netleştirip durum değerlendirmesi yapmamızın ardından darbecilere karşı mücadelemizi sürdürdük. Vatandaşlarımızın alanlarda kararlılıkla sürdürdükleri demokrasi mücadelesindeki dik duruşlarının devam etmesini ve hiçbir şekilde sokaklar, caddeler ve alanların terkedilmemesini sağladık. Ayrıca kamu kurum ve kuruluşları arasındaki koordineyi en iyi şekilde uygulamaya devam ettik.

‘Teslim olun’ çağrısında bulunuldu

Yanlış yapanlara ‘Devlete teslim olun’ çağrısında bulunduğumu dile getirdim. Bu çağrıma olumsuz karşılık verildiğini söyledim. Bakan’a, Adana’yı merak etmemesini, duruma hâkim olduğumuzu, Adana’nın önce Allah’a sonra da bizlere emanet olduğunu söyledim. Sayın Bakan’a nerede olduğunu ve Sayın Cumhurbaşkanımızın, Sayın Başbakanımızın sıhhatlerini sordum. Bakanımız da İstanbul’da olduğunu ve çok şükür devlet büyüklerimizin sıhhatte olduklarını ve Sayın Başbakanımızla da görüştüğünü söyledi.

Sayın Cumhurbaşkanımızın ve Sayın Başbakanımızın sıhhatlerinin iyi olduğunu öğrenmem, moral ve motivasyonumu kat be kat arttırdı.

TRT’de darbe bildirisi okunduğunu gördüm. O an TRT’yi işgal ettiklerini ve bu bildiriyi zorla okuttuklarını düşündüm. Bu bildirinin hainlere cesaret verebileceğini düşünerek tedbirlerimizi tekrar gözden geçirip sıkıntılı olduğunu düşündüğümüz yerlerin üzerinde daha fazla yoğunlaştık.

Sayın Başbakanımız televizyon kanalına bağlanıp asker içerisinde azınlık bir grup tarafından darbe kalkışması olduğunu ve çok şükür Sayın Cumhurbaşkanımızın da güvende olduğunu devletin kurumlan tarafından bu kalkışmanın bastırılması için gereken çalışmanın yapıldığını söylemesi üzerine rahatladım fakat yine de Sayın Cumhurbaşkanımızı da görmek istiyordum.

Sonrasında Sayın Cumhurbaşkanımız da cep telefonuyla görüntülü olarak özel bir televizyon kanalına bağlanıp vatandaşlarımızı meydanlara davet edince işlerimiz çok şükür daha da kolaylaştı, hainlerin gardı düşmüş oldu.

İl Müftümüze tüm camilerimizden birlik salaları okunmasını ve tüm vatandaşlarımızın darbe girişimine karşı meydanlara çıkma çağrısı yapılması talimatı verdim.

Halkın yönlendirilmesi

Hain darbe girişiminin hemen ardından Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın çağrısını emir telakki ederek, Valiliğimiz internet sitesi, gazeteler, yerel televizyonlar, internet siteleri, radyolar ve sosyal medya üzerinden halkımızı alanlara ve meydanlara davet ettik. Vatandaşlarımız da bu çağrımız üzerine sokakları, caddeleri, alanları ve meydanları doldurdu. Darbe girişiminin bastırılmasından sonra bizzat katıldığım Demokrasi nöbetlerinde vatandaşlara hitaben yaptığım konuşmalarımda şu ortak mesajı verdim;

‘Her karanlık gecenin, aydınlık bir sabahı vardır. Karanlıkları aydınlığa çeviren, hüzünleri ferahlığa dönüştüren, bir yüce el, bir yüce kudret vardır. Allah’a hamdolsun ki necip milletimiz ve Adanalı hemşerilerimizin sarsılmaz inancıyla 15 Temmuz gecesinin karanlığını imanla, inançla, özgürlük ve demokrasi aşkıyla dağıttık.

Asil milletimiz demokrasiye olan bağlılığını canlarını vererek, kanlarını dökerek gösterdi. Tankların altına yatan kurşunlara göğüs geren halkımız, adeta ikinci bir Kurtuluş Savaşı’na imza attı. Milletimizin gözbebeği olan Türk Silahlı Kuvvetlerimizin içinde yuvalanmış hain paralel çeteye mensup vatan ve millet düşmanlarının demokrasimize, özgürlüğümüze, Yüce Meclisimize ve anayasal düzenimize karşı gerçekleştirdiği darbe girişimi, milletimizin engin feraseti ile bertaraf edilmiştir.

Başkomutanımız, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın çağrısıyla doldurduğumuz bu meydanı, kâbus gecesinden bayram yerine çevirdik. Ülkemize ve milletimize 15 Temmuz karanlığını yaşatan şer odağıkanı bozuk FETÖ’cü hainleri lanetliyorum. Demokrasi şehitlerimizi rahmetle anıyor, gazilerimize acil şifalar diliyorum. Karanlığa geçit vermeyip, ülkemizin aydınlık geleceğine sahip çıktığınız için hepinize sonsuz teşekkür ediyor, en içten sevgi, saygı ve şükranlarımı sunuyorum’.

Önemli olaylar ve anekdotlar

Hain kalkışmayı haber almamın ardından Valilikte kriz masası oluşturulması, emrimdeki personel ile uyum içinde çalışmamız ve aldığımız kararlarda tam isabet sağlanması verdiğimiz mücadelenin en önemli kısmını oluşturmuştur. Darbecilerin ilimizdeki üssü konumundaki İncirlik 10. Tanker Üs Komutanlığı’na darbe haberinin alınması ve elebaşının tespitinden sonra üs giriş çıkışa kapatılmış ve talimatım üzerine elektriği kesilmiştir. Bu kapsamda 10. Tanker Üs Komutanlığı’ndan kalkması muhtemel tanker uçaklar İstanbul ve Ankara’da vatandaşların üzerine bomba yağdıran diğer uçaklara yakıt ikmali yapamamıştır. Ayrıca yeni F-16’ların kalkmaları da engellenmiştir. Bu durum darbe girişiminde bulunan hainlerin hareket kabiliyetini kısıtlamış ve darbenin başarısız olmasına ciddi katkı sağlanmıştır.

Anında yapılan gözaltılar ve tutuklamalar hainleri korkutmuş, yıldırmıştır.

Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın özel bir televizyon kanalına cep telefonundan görüntülü olarak yaptığı ‘Tüm halkımızı sokaklara çıkmaya ve demokrasiye sahip çıkmaya davet ediyorum’ çağrısının ardından harekete geçtik. Derhal ilimiz genelinde teyakkuza geçerek, tüm Adanalı vatandaşlarımızı meydanlara çağırdık. Vatandaşlarımız da çağrımızın ardından Valiliğimiz etrafı ve meydanlarda darbecilere karşı durdu. Demokrasi nöbetlerine Adana’da başlanmış oldu.

Devlet-millet birlikteliği sağlanarak büyük mücadele örneği gösterilmiştir.

Valilik ve tüm resmi kurumların gece gündüz açık tutulması mücadeleye ayrı bir katkı sağlamıştır. Tüm kurumlar milli iradenin emrinde olduğunu göstermişlerdir. Sivil Toplum örgütlerinin milletimizin arkasında olması sağlanmıştır.

Mülki idare

‘Sayın Cumhurbaşkanımız, Sayın Başbakanımız neredeler, acaba güvendeler mi’ diye sürekli düşünüyor, televizyon kanallarını gezerek ‘Bir haber var mı’ diye takip ediyordum.

MOBESE kameralarımızı İncirlik Üssü’ne çevirdik ve makam odasında bulunan televizyona oradaki görüntüleri vererek İncirlik Üssü’nü canlı olarak takip etmeye başladık. Oradaki gelişmeleri, etraftaki hareketliliği yakinen takip etme fırsatımız oldu.

Başsavcımız ve Başsavcı Vekilimiz geldi, biraz durum değerlendirmesinden sonra Başsavcımız Ali Yeldan emniyet telsizinden, ‘yapılan eylemin suç olduğunu, bu suça katılanlara Türk Ceza Kanunu’nun ilgili maddesi gereği işlem yapılacağım’ tüm birimlere anons etti.

İl Jandarma Komutanı Fatih Yılmaz geldi, emrinde bulunan askerleri dağıttığını, sadece güvendiği iki komutanını Alayda bıraktığını söyledi. ‘Gözün kulağın alayda olsun’ dedim.

İncirlik Üs Komutanı Bekir Ercan Va’’ı defalarca aramama rağmen telefonlarıma çıkmadı. Özel Kalem Müdürüme, Bekir Ercan Van’ı zaman zaman aramalarını ve ulaşmaları durumunda görüşeceğimi söyledim. Özel Kalem, Bekir Ercan Van’I telefonla bağladı. Bekir Ercan Van telefonda benimle bir devlet görevlisiyle, bir Valiyle konuşur gibi değil de lakayt bir tavırla hitap ederek İncirlik’in etrafını neden polislerin çevirdiğini, nizamiye giriş çıkışlarının ağır vasıta araçlarıyla neden kapatıldığını, üssün elektriklerinin neden kesildiğini soruyordu. (Bağırarak) ‘Bana bak, ben bu devletin Valisiyim, ne yaptığınızı biliyorum, gel devletimizin merhametine sığın. Aksi takdirde seni yakalayıp içeriye tıkmayana kadar eve gitmeyeceğim. Dışarıya çıkmaya teşebbüs edersen seni de yanındaki hainleri de vururum haberin olsun’ dedim (Sesi soluğu kesildi). Telefonu suratına kapattım.

Bekir Ercan Van, 6. Mekanize Piyade Tümen Komutanlığı’ndan ve İl Jandarma Komutanlığı’ndan asker alamayınca Jandarma Bölge Komutan Vekili Albay Halil Çelik’i aramış.

İl Jandarma Komutanı Fatih Yılmaz, telefon konuşmasında birisine bağırarak, yetkisi olmadığını, bu yetkinin sadece ilin Valisinde olduğunu söylüyordu. Telefonda konuştuğu kişiyi ve konunun ne olduğunu sordum. Konuştuğu kişinin Jandarma Bölge Komutan Vekili Albay Halil Çelik olduğunu söyledi. Bekir Ercan Van’ın Albay Halil Çelik’ten iki Jandarma Özel Harekât taburu istediğini, gönderememesi durumunda Osmaniye’den isteyeceğini söylemesi üzerine telefonu alarak Halil Albay’a ‘Sakın ha kışladan bir tane asker dışarı çıkmayacak, duyarsam seni duman ederim, seni yaşatmam. Osmaniye’den veya buradan asker getirip Bekir Ercan hainine destek verirsen seni de vururum’ dedim. ‘Hayır, efendim öyle bir şey yok, yanlış anlaşılma söz konusu’ demesi üzerine ‘Sizin niyetinizin ne olduğunu biliyorum, hainlik yapmayın’ dedim.

Osmaniye Valisi Kerem Al’ı aradım. Konuyu izah ettim. Böyle bir talep karşısında Osmaniye’den kesinlikle asker gönderilmemesini ve ilgili yerleri takibe almasını detaylıca anlattım.

O sırada Avrupa Birliği Bakanımız Ömer Çelik aradı. İlde ki durumu ve gelişmeleri sorması üzerine; Hainlere karşı ‘Vur’ emri verdiğimi ve tüm hareketliliği kontrol altına aldığımı, ilgili mesai arkadaşlarımın tamamını göreve çağırdığımı söyledim.

İncirlik Üs Komutanı’nın Sıkıyönetim Komutanı olarak atandığını ve bu durum karşısında İncirlik Üssü’nün Emniyet birimlerince kuşatıldığını, Nizamiye girişine emniyetin ağır vasıta araçlarını çektirdiğimi, üssün elektriklerini kestirdiğimi, giriş-çıkış yapmaya çalışan olursa hemen gözaltına alınmasını, mukavemet olursa ‘Vur’ emri verdiğimi, Üs Komutanı Bekir Ercan Van’ı telefonla arayıp yaptığının suç olduğunu ifade ettim.”