Adana'da derede ceset bulundu

ADANA (AA) - Adana'nın Karaisalı ilçesinde derede erkek cesedi bulundu. Alınan bilgiye göre, ilçeye bağlı kırsal Salbaş Mahallesi Çakıt Deresi Köprüsü'nden aracıyla geçen bir kişi derede ceset bulunduğunu fark etti. Haber verilmesi üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. İncelemenin ardından, üzerinde kimlik bulunmayan ceset otopsi için Adana Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı. Polis, hayatını kaybeden kişinin derede boğulmuş olma ihtimali üzerinde duruyor. Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor .





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