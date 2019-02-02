Adana’da deprem mi oldu son dakika Kandilli Rasathanesi Adana deprem

Adana’da son dakika deprem oldu. Kandilli Rasathanesi'nden alınan bilgiye göre saat 15.20'de merkez üssü Adana Ceyhan olan 4.6 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Önceki gün de Adıyaman'da deprem meydana gelmişti. AFAD tarafından yapılan son dakika açıklamasına göre merkez üssü Adıyaman merkeze bağlı Lokman köyünde saat 22:59 civarı 3,1 büyüklüğünde deprem meydana gelmişti. Deprem, halkta korku ve paniğe yol açmıştı.

Son depremler Kandilli Rasathanesi

Yaşanan depremlerin saatini ve şiddetini anlık olarak takip etmek mümkün. Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü Bölgesel Deprem- Tsunami İzleme ve Değerlendirme Merkezi (BDTİM) tarafından kaydedilen depremlere aşağıdaki görselden görebilirsiniz.