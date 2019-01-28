Adana'da deprem mi oldu? Son dakika Adana'da deprem kaç şiddetinde oldu? 28 Ocak salı Adana'da deprem mi oldu? Adana'da son dakika deprem mi oldu? Adana'da kaç şiddetinde deprem oldu? Adana'daki deprem nerelerde hissedildi? Adana deprem yetkililerin açıklaması son dakika. Adana Depremin merkez üssü neresi?

Adana'da deprem mi oldu? Adana'da son dakika deprem mi oldu? Adana'da kaç şiddetinde deprem oldu? Adana'daki deprem nerelerde hissedildi? Adana deprem yetkililerin açıklaması son dakika. Adana'da kaç şiddetinde deprem oldu? Kandilli Rasathanesi, Adana'nın Tufanbeyli ilçesinde 3,6 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini açıkladı. Kandilli Rasathanesi'nden açıklanan son bilgiye göre, Adana'nın Tufanbeyli ilçesinde 3,6 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Adana Depremin merkez üssü neresi? Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü'nden alınan bilgiye göre saat 18.45'te merkez üssü Adana Tufanbeyli olan bir deprem meydana geldi. Yerin 5 kilometre altında gerçekleşen depremin büyüklüğü 3.6 olarak ölçüldü.

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