Adana’da DEAŞ operayonu Adana’da terör örgütü DEAŞ’a yönelik düzenlenen operasyonda, bayramda eylem hazırlığında olduğu değerlendirilen Suriye uyruklu 3 kişi yakalandı.

Adana’da terör örgütü DEAŞ’a yönelik düzenlenen operasyonda, bayramda eylem hazırlığında olduğu değerlendirilen Suriye uyruklu 3 kişi yakalandı.

Alınan bilgiye göre, Adana Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, terör örgütü DEAŞ’a yönelik çalışma başlattı.

Ramazan Bayramında eylem hazırlığında olduğu değerlendirilen 3 kişinin adresini tespit eden ekipler, özel harekat polisinin de desteğiyle merkez Seyhan ilçesi Yeşilevler Mahallesi’ndeki eve operasyon düzenledi. Ekipler, Suriye uyruklu 3 şüpheliyi gözaltına aldı.

Adana Adli Tıp Birimi’nde sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler sorgulanmak üzere emniyet müdürlüğüne götürüldü.

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