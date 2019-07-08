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Adana’da dağda mahsur kalan 10 öğrenci kurtarıldı

Adana’nın Kozan İlçesinde tarihi Kozan Kalesi eteklerinde bulunan keşiş mağarasında mahsur kalan 10 üniversite öğrencisi itfaiye ve cankur ekiplerinin yardımı ile mahsur kaldıkları yerden kurtarıldılar.

08 Temmuz 2019 Pazartesi 00:35
Adana’da dağda mahsur kalan 10 öğrenci kurtarıldı

Adana’nın Kozan İlçesinde tarihi Kozan Kalesi eteklerinde bulunan keşiş mağarasında mahsur kalan 10 üniversite öğrencisi itfaiye ve cankur ekiplerinin yardımı ile mahsur kaldıkları yerden kurtarıldılar.


Edinilen bilgiye göre Adana Çukurova Üniversitesi Radyo Televizyon bölümünden gelen 3’ü bayan toplam 10 öğrenci ödevleri konusu gereği Kozan Kalesi eteklerinde bulunan keşiş mağarasına gittiler. Havanın kararması ile birlikte bulundukları tepede mahsur kalan öğrenciler polis ekiplerinden yardım istediler. Olay yerine polis ekipleri, itfaiye ve cankur ekipleri iştirak ettiler. Polis ekipleri, Cankur ve itfaiye ekipleri ile Kozan Kalesi özel güvenlik personellerinin de katıldığı operasyonda keşiş mağarasında mahsur kalan on öğrenci aralıklarla kaleden indirildiler. Öğrencilerin kurtarılışını çok sayıda vatandaşta izledi. Kalede mahsur kaldıkları mağaradan kurtarılan öğrencilerden birinin ise hafif sıyrıklarla olayı atlatıkları kaydedildi.


Olay yerine gelen Kozan Belediye Başkan Yardımcısı Süleyman Şenoğul’da kurtarılan öğrencilere geçmiş olsun temennisinde bulundu.


Kaleden aşağı indirilen öğrenciler ekipler tarafından ifadesi alındıktan sonra serbest bırakıldılar.

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Haber Tarihi: 08 Temmuz 2019 Pazartesi 00:35
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