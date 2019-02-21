Adana'da da lifli bitkilerin ekiminin yasallaşması talebi

TBMM (AA) - MHP Adana Milletvekili Ayşe Sibel Ersoy, Adana'nın iklim ve toprak özelliklerinin lifli bitkilerin yetiştiriciliğine uygun olduğunu belirterek "Adana'ya lifli bitkilerin yetiştiriciliği için gerekli iznin verilmesi, ilimiz için çok uygun olacaktır." dedi.

Ersoy, Mecliste düzenlediği basın toplantısında, Türkiye'de lifli bitkilerin yetiştirilmesinin devlet teşvikiyle yeniden başladığını aktardı.

Lifli bitkilerin son yıllarda çeşitli tıbbi ürünler ve endüstride yoğun bir şekilde kullanıldığını belirten Ersoy, Türkiye'nin 19 ilinde bu bitkilerin ekiminin yasallaştırıldığını anlattı.

Adana'nın, iklim koşulları ve toprak verimliliği açısından çok uygun olmasına rağmen lifli bitkiler için ekim izni verilen iller arasında yer almadığını dile getiren Ersoy, "Adana'nın geniş bir alanında pamuk, soya, ayçiçeği ve yerfıstığı gibi endüstri bitkilerinin yetiştiriciliği yapılması nedeniyle iklim ve toprak özellikleri lifli bitkilerin yetiştiriciliğine uygundur. Adana'ya lifli bitkilerin yetiştiriciliği için gerekli iznin verilmesi, ilimiz için çok uygun olacaktır." değerlendirmesinde bulundu.