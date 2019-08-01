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Adana'da çocuk kaçırma iddiası

Suriyeli 13 yaşındaki çocuğu kaçırarak ailesinden fidye istediği iddia edilen iki şüpheli Şanlıurfa'da yakalandı

01 Ağustos 2019 Perşembe 16:51
Adana'da çocuk kaçırma iddiası

ADANA (AA) - Adana'da 13 yaşındaki Suriyeli çocuğu kaçırarak ailesinden fidye istediği iddia edilen iki şüpheli Şanlıurfa'da yakalandı.

Merkez Sarıçam ilçesi İncirlik Kemalpaşa Mahallesi'nde yaşayan Suriyeli Ahmad H, 13 yaşındaki oğlu Abdurrahman H'nin kaçırıldığını ve kaçıran kişilerin kendisinden fidye istediği iddiasıyla 30 Temmuz'da Adana İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliğine başvurdu.

Baba Ahmad H'yi telefonla arayarak "Oğlun elimizde, 20 bin dolar para bulmazsan oğlunu öldürürüz." dediği iddia edilen şüphelilerin Zeynel Abidin A. (47) ve Hüseyin A. (45) olduğunu belirleyen polis, zanlıların çocuğu kaçırdıktan sonra Şanlıurfa'ya gittiğini tespit etti.

Gasp Büro Amirliği ekipleri, Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğü ekipleriyle birlikte bir eve düzenlediği operasyonla Zeynel Abidin A. ve Hüseyin A'yı gözaltına aldı.

Şüphelilerin yanında bulunan 13 yaşındaki Abdurrahman H'nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

İki şüpheli ve kaçırılan çocuğun Adana'ya getirildiği bildirildi.


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Haber Tarihi: 01 Ağustos 2019 Perşembe 16:51
  1. Adana
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