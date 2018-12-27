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Adana'da "çocuğun soy bağını değiştirme" davasında karar

Başkasına ait bebeği kendi çocuklarıymış gibi göstererek nüfusa kayıt yaptıran çifte 10'ay hapis cezası verilerek hükmün açıklanması geri bırakıldı

27 Aralık 2018 Perşembe 15:58
Adana'da "çocuğun soy bağını değiştirme" davasında karar

ADANA (AA) - Adana'da, başkasına ait bebeği kendi çocuklarıymış gibi göstererek nüfus kaydı yaptıran çifte, "çocuğun soy bağını değiştirme" suçundan 10'ar hapis cezası verildi.

10. Asliye Ceza Mahkemesindeki duruşmaya tutuksuz sanıklar M.D. ve eşi Z.D. ile bebeğin annesi müşteki B.Ö. katılmadı.

Tarafların avukatlarının geldiği duruşmada, hakim, zorla getirilme kararı verdikleri B.Ö’nün bulunamadığını, davayı karara bağlayacağını belirtti.

Sanık çiftin avukatı, müvekkillerinin suç işleme kasıtlarının olmadığını belirterek beraatlerini istedi.

Hakim, sanık çifte "çocuğun soy bağını değiştirme" suçundan 10’ar ay hapis cezası verdi, hükmün açıklanması ise geri bırakıldı.

Antalya'da sevgilisi F.Y'den hamile kalan ve 22 Eylül 2017'de Adana'da özel bir hastanede erkek bebek dünyaya getiren B.Ö'nün (17), çocuğunu, doğum ve bakım masrafları karşılığında M.D. ile eşi Z.D'ye evlatlık verdiği, çiftin de çocuğu kendilerininmiş gibi göstererek nüfus kaydı yaptırdığı tespit edilmişti.

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 27 Aralık 2018 Perşembe 15:58
  1. dava
  2. Duruşma
  3. karar

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