Adana'da çocuğun kazara babasını silahla vurduğu iddiası
Merkez Yüreğir ilçesinde, 4 yaşındaki oğlunun kazara tabancayla vurduğu iddia edilen emekli uzman çavuş tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi13 Aralık 2018 Perşembe 10:31
Adana'da, 4 yaşındaki oğlu tarafından kazara vurulduğu ileri sürülen baba kaldırıldığı hastanede müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Merkez Yüreğir ilçesi Selahattin Eyyübi Mahallesi'ndeki evinde, 4 yaşındaki oğlu Z.K'nin elindeki tabancanın kazara ateş alması sonucu yaralanan Kerim K. tedavi gördüğü özel hastanede yaşamını yitirdi.
Emekli uzman çavuş olduğu öğrenilen Kerim K'nin cenazesi, hastanedeki işlemlerinin ardından otopsi için Adana Adli Tıp Kurumuna gönderildi.
Adana'da dün akşam Kerim K, oğlunun elindeki tabancasının kazara ateş alması sonucu yaralanmış, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından ambulansla özel bir hastaneye kaldırılmıştı.
YORUM YAZ