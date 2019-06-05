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Adana’da çocuğa darp iddiası

Üvey annesi tarafından darbedildiği öne sürülen 7 yaşındaki kız çocuğu sevgi evlerine yerleştirildi

05 Haziran 2019 Çarşamba 10:15
Adana’da çocuğa darp iddiası

ADANA (AA) - Adana’da üvey annesi tarafından darbedildiği ileri sürülen 7 yaşındaki kız çocuğu sevgi evlerine yerleştirildi.

Merkez Sarıçam ilçesi Şahintepe Mahallesi’nde, arkadaşları 5 yaşındaki A.B.T’nin üvey annesi Hüsne T. tarafından dövüldüğünü gören çocuklar durumu ailelerine anlattı.

Ailelerin ihbarı üzerine olay yerine polis ekibi sevk edildi.

Kız çocuğunun polis ekiplerine üvey annesinin kendisini darbettiğini söylemesi üzerine Hüsne T. gözaltına alındı.

Hüsne T. polis merkezine götürülürken gazetecilere, "Ben onu dövmedim. Kocam beni darbediyor." dedi.

A.B.T. gazetecilere, üvey annesinin kendisini darbettiğini babasına söylemediğini öne sürerek "Üvey annem beni dövdüğü için babam da üvey annemi dövüyor. Babam onu çok kötü dövdüğü için söylemiyorum." diye konuştu.

A.B.T. Çocuk Şube Müdürlüğü ekiplerince emniyete götürüldü.

Hüsne T'nin, polis merkezindeki ifadesinde, kızını dövmediğini, olay günü sadece kızdığını ancak çocuğa vurmadığını söylediği öğrenildi.

Polis merkezine gelen baba Mustafa T'nin de eşinin art niyetli olduğunu düşünmediği için şikayetçi olmadığı öğrenildi.

Hüsne T. emniyetteki işlemlerinin ardından serbest bırakılırken A.B.T. ise sevgi evlerine yerleştirildi.

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Haber Tarihi: 05 Haziran 2019 Çarşamba 10:15
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