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Adana'da cinayet zanlısı iki kardeş tutuklandı

Aracını park eden özel güvenlik görevlisinin silahlı saldırıda öldürülmesiyle ilgili Şanlıurfa'da gözaltına alınan iki kardeş tutuklandı

26 Temmuz 2019 Cuma 09:57
Adana'da cinayet zanlısı iki kardeş tutuklandı

ADANA (AA) - Adana'da aracını park eden özel güvenlik görevlisinin silahlı saldırıda öldürülmesiyle ilgili Şanlıurfa'da gözaltına alınan iki kardeş tutuklandı.

Özel güvenlik görevlisi Bahattin Erol'un (39), aracını merkez Yüreğir ilçesi Levent Mahallesi 1789 Sokak'ta park ettiği sırada uğradığı silahlı sonucu hayatını kaybetmesine ilişkin Şanlıurfa'da gözaltına alınan E.G. ve kardeşi A.G'nin Adana Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Cinayet Büro Amirliğindeki işlemleri tamamlandı.

Adana Adli Tıp Biriminde sağlık kontrolünden geçirilen zanlılar, sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Polis ekipleri, maktul ve şüphelilerin ailelerinin kız kaçırma meselesi yüzünden husumetli olduğunu, A.G. ve E.G'nin olaydan 10 gün önce Adana'ya gelerek keşif yaptığını belirledi.

Ekipler, cinayeti işlediği iddia edilen E.G'nin otomobille, gözcülük yaptığı öne sürülen A.G'nin ise otobüsle Şanlıurfa'ya kaçtığını tespit etti.

Merkez Yüreğir ilçesi Levent Mahallesi 1789 Sokak'ta hafif ticari aracını park eden özel güvenlik görevlisi Bahattin Erol, uğradığı silahlı saldırı sonucu olay yerinde yaşamını yitirmişti.

Polisin çalışması sonucu şüpheli E.G. Şanlıurfa'da kent girişindeki kontrol noktasında gözaltına alınmıştı. E.G'nin ifadesi doğrultusunda A.G'yi de yakalayan polis, kardeş olan iki zanlıyı Adana'ya göndermişti.

Şüphelilerden A.G'nin 2017 yılında Ankara'nın Kahramankazan ilçesinde bir polisin şehit edildiği, bir polisin yaralandığı ve bir vatandaşın yaşamını yitirdiği olayın zanlısı olduğu tespit edilmişti.


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Haber Tarihi: 26 Temmuz 2019 Cuma 09:57
  1. Adana
  2. cinayet
  3. iki kardeş
  4. tutuklandı

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