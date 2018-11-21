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Adana'da cinayet

Feke ilçesinde kendisini tüfekle yaraladığı iddia edilen akrabasını baltayla öldürdüğü ileri sürülen zanlı yakalandı

21 Kasım 2018 Çarşamba 11:36
Adana'da cinayet

ADANA (AA) - Adana'nın Feke ilçesinde kendisini tüfekle yaraladığı iddia edilen akrabasını baltayla öldürdüğü öne sürülen zanlı gözaltına alındı.

Akkaya Mahallesi'nde aralarında husumet bulunan Yılmaz A. ile akrabası Ömer A. arasında tartışma çıktı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Yılmaz A, yanında getirdiği tüfekle Ömer A'ya ateş etti. Vücudunun çeşitli yerlerine saçma isabet eden Ömer A. da baltayla vurduğu akrabası Yılmaz A'yı öldürdü.

İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralanan Ömer A'yı Kozan Devlet Hastanesi'ne kaldırdı.

Yılmaz A'nın cesedi Adana Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.

Kozan Devlet Hastanesi'nde tedavisi tamamlanan Ömer A. gözaltına alındı.

Haber Tarihi: 21 Kasım 2018 Çarşamba 11:36
  1. balta
  2. cinayet
  3. Feke

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