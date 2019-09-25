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Adana'da polislerini taşıyan otobüsün geçişi sırasında patlama oldu!

Adana’nın merkez Yüreğir ilçesi Kozan yolunda çevik kuvvet polislerini taşıyan otobüsün geçişi sırasında patlama yaşandı. Bölgeye çok sayıda güvenlik ve sağlık ekibinin sevk edildiği bilgisi geldi.

25 Eylül 2019 Çarşamba 07:57

Adana’nın merkez Yüreğir ilçesi Selahattin Eyyübi mahallesinde çevik kuvvet polislerini taşıyan otobüsün geçişi sırasında patlama meydana geldi. Olayın ardından bölgeye çok sayıda güvenlik ve sağlık ekibi sevk edildi.

Yaralılar hastaneye kaldırıldı

Saldırıda zırhlı servis aracıyla çevredeki araçlar zarar gördü. Saldırıda yaralananlar olay yerine gelen ambulanslarla çeşitli hastanelere kaldırıldı.

Vali Demirtaş'tan açıklama yapıldı

Adana Valisi Mahmut Demirtaş, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Yüreğir ilçesinde polis otobüsünün geçişi sıranda  el yapımı ya da daha farklı bir bombayla saldırı düzenlendiğini kaydetti.

Demirtaş, saldırıda yaralananların olduğunu, ancak aldıkları ilk bilgilere göre yaralıların sağlık durumunun ciddi olmadığını bildirdi.

Patlamanın gerçekleştiği noktada bulunan 4 sivil araçta da hasar meydana geldiği ve bazı sivil vatandaşların da yaralandığı ortaya çıktı.

Zeydan Karalar'dan açıklama

Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar canlı yayınında yaptığı açıklamada, "Kiremithane Mahallesi'ne yakın bir yerde olay yer. Bizde şimdi olay yerine gidiyoruz. Tam olarak ne olduğunu öğreneceğiz. Araçta kaç kişi var bilmiyorum. Bir bombalı saldırı. Yaralılar var. Henüz ölüm haber gelmedi. Umarım olmaz" ifadelerini kullandı.

Ağacın altına koymuşlar!

Çevik kuvvet polislerini taşıyan otobüsün geçiş güzergahı üzerinde bulunan bir ağacın altına yerleştirilen bombanın uzaktan kumanda ile infilak ettirildiği öğrenildi.

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Haber Tarihi: 25 Eylül 2019 Çarşamba 07:57
  1. Adana
  2. patlama
  3. polis
  4. Yüreğir ilçesi
  5. Mahmut Demirtaş

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  • nooooonooooo45 dk önce
    sen hala hazırlıklarımız tamam, bir gece ansızın gelebiliriz de

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