Adana’da boğazından bıçaklanan genç hayata 2 gün tutunabildi

Olay, Pazar Günü saat 20.00 sıralarında Çukurova İlçesi Huzurevleri Mahallesi 77123 sokak içerisinde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, arkadaşının kına gecesine katılan Ali Rıza Duğan, bir süre sonra markete gitmek için kına yerinden ayrıldı. Yanında kız arkadaşı ve erkek arkadaşları bulunan Duğan’ın yanında duran otomobil içerisinde bulunan 3 kişinin gençlere laf attığı öne sürüldü. Gençlerin de karşılık vermesi üzerine kimliği belirlenmeyen 3 kişi, otomobil içerisinden inip gençlere saldırdı. Çıkan kavgada, boğazına aldığı bıçak darbesi ile yaralanan Duğan, Adana Şehir Hastanesi’nde tedavi altına alındı.

AĞIR YARALANAN GENÇ 2 GÜN SONRA HAYATINI KAYBETTİ

Hastanede ameliyat edildikten sonra yoğun bakım servisinde tedavi altına alınan Duğan, hayata sadece 2 gün tutunabildi. Hayatını kaybeden gencin cenazesi, otopsisi yapılmak üzere Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Şüphelilerin kaçtığı otomobil, olayın hemen ardından Pınar Mahallesi 74071 sokak içerisinde park halinde polis ekiplerince bulundu. Polis cinayete karıştığı ileri sürülen bir kişiyi gözaltına aldı. Diğer iki şüpheliyi yakalama çalışmaları devam ediyor.