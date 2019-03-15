Adana’da bir kişi önce darp edildi sonra bıçaklandı Adana’da 2 kişi darp ettikleri bir kişiyi daha sonra bıçaklayarak yaraladı.

Adana’da 2 kişi darp ettikleri bir kişiyi daha sonra bıçaklayarak yaraladı.

Olay, Sarıçam İlçesi Mehmet Akif Ersoy Mahallesi Kozan Yolu üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, Nurullah A. ile kimliği belirlenemeyen 2 kişi arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesiyle kimliği belirlenemeyen 2 kişi önce Nurullah A.’yı darp ettiler sonrada boynundan bıçaklayıp olay yerinden kaçtı. Olayı gören vatandaşlar durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. Sağlık ekipleri Nurullah A.’yı Adana Şehir Hastanesine kaldırdı. Nurullah A.’ın durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Olayı gerçekleştiren 2 kişi ise kısa bir süre sonra Sarıçam Devriye Asayiş ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı.

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