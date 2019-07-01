Adana’da bir genç, tartıştığı babasını öldürdü Adana’da bir kişi, tartıştığı babasını bıçaklayarak öldürdü.

Adana’da bir kişi, tartıştığı babasını bıçaklayarak öldürdü.

Olay, Seyhan ilçesine bağlı Mıdık Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, baba Murat Y. (50) ile oğlu Mehmet Y. (22) arasında henüz belirlenemeyen bir nedenle yaşanan tartışma kavgaya dönüştü. Karşılıklı birbirlerine bıçak kullanan baba ve oğlu çeşitli yerlerinden yaralandı. Kavgada aldığı bıçak darbeleriyle yere yığılan Murat Y. yakınları tarafından özel bir hastaneye kaldırıldı. Orada yapılan müdahalenin ardından baba Y. kaldırıldığı Adana Şehir Hastanesinde hayatını kaybetti.

Mehmet Y. ise gözaltına alınarak emniyete götürüldü.

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